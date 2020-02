Premieră în PROGRAMUL RABLA. Românii pot cumpăra din acest an şi motociclete

Prima de casare, în valoare de 3.500 de lei, din programul Rabla Clasic, poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă maşina nou cumpărată se înscrie în prograul de emisii de 96gCO2.

„Am introdus un ecobonus nou, valoarea lui este tot de 1.000 de lei, adăugat la prima de casare. Acesta se poate cumula cu prima de casare dacă mașina nouă are sistem GPL, mult mai puțin poluant. Am decis inclusiv creșterea ecobonusului pentru mașinile hibride convenționale, care nu se încarcă la priză, de la 1.700 la 2.500 de lei. Suma maximă care poate fi decontată prin Rabla Clasic poate ajunge la 2.000 de euro”, a spus ministrul.

Ministrul Mediului a anunţat faptul că, în premieră, prin programul Rabla pot fi cumpărate şi motociclete. Conform acestuia, motocicleta este un mijloc de transport din ce în ce mai folosit, iar în plus este şi mai puţin poluant.

„Și în acest caz trebuie casat un autovehicul vechi. Prima de casare pentru cumpărarea unei motociclete e de 3.500 de lei, pentru că vrem să fie echitate între cumpărătorii de mașini și cei de motociclete. Dacă la mașini decontăm în jur de 10% din valoare, am vrut să păstrăm aceeași proporție și la motociclete, acestea fiind ceva mai ieftine”, a spus ministrul.

"Pentru Rabla clasic ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane (lei n.red.), urmând ca în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare, să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice. Se păstrează ca anul trecut valoarea de minim 10.000, iar dacă mai adăugăm şi faptul că românii pot casa un autoturism vechi, voucherul poate ajunge până la 11.350 euro. Aş vrea să spun că este cea mai mare valoare a a unui voucher pentru o maşină electrică din Europa şi mă bucur foarte mult că Guvernul Ludovic Orban susţine modernizarea parcului auto din România şi ne dorim să creştem de la an la an", a spus ministrul Costel Alexe.