Premierul Ludovic Orban îi cere ministrului Sănătăţii să o demită pe Sorina Pintea de la conducerea spitalului din Baia Mare

"Domnule Tătaru, am văzut că presedintele CJ Maramureş a pus în funcţie o directoare la Spitalul judetean Baia Mare. Vreau să vă folosiţi de prerogativele pe care le aveţi şi să demiteţi managerul spitalului din Baia Mare, care a revenit asupra demisiei. Înţeleg şi că s-a numit pe sine director medical al spitalului", i-a cerut premierul Ludovic Orban ministrului Sănătăţii Nelu Tătaru la începutul şedinţei de Guvern.

"Am luat legătura cu prefectul, se va rezolva! Pregătim procedurile", a spus Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, în prezent sub control judiciar pentru luare de mită, și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, înregistrată în 5 martie, și a anunțat că este în concediu medical.

"Sorina Pintea a transmis o adresă la Consiliul Județean Maramureș prin care a anunțat că își retrage demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare înainte de împlinirea termenului după care demisia producea efecte. Dânsa informează Consiliul Județean Maramureș că rămâne în concediu medical și propune ca în funcția de manager al spitalului să fie înlocuită de directorul medical Vasile Pop, ca interimar. Noi am luat act de această retragere a demisiei și am informat la rândul nostru spitalul din Baia Mare. Sorina Pintea a obținut postul de manager prin concurs, iar mandatul îi expiră în acest an", au spus reprezentanții CJ Maramureș, pentru Mediafax.

Demisia Sorinei Pintea din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare a fost înregistrată, în 5 martie, la Consiliul Județean Maramureș.

Procurorii DNA o acuză pe Sorina Pintea de luare de mită.

"În perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (...) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect 'proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente', încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească (n.r. - Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare) cu societatea comercială. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu ca manager şi ordonator de credite", se arată în ordonanţa procurorilor.



Conform sursei citate, "în data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante".

Sorina Pintea, plasată sub control judiciar

"Obligaţiile sunt cele obişnuite pentru cei aflaţi sub control judiciar. Fapta nu este foarte bine dovedită la acest moment şi de aceea şi această lejeritate. Nu are voie să părăsească ţara, aceasta fiind o obligaţie a controlului judiciar", a declarat avocatul Viorel Mocanu.

"Azi am invocat nelegalitatea unor probe folosite de procurori şi netemeinicia unor acte ale acestora. Nu s-a invocat nimic legat de cele văzute în spaţiul public în decursul acestei săptămâni", a mai afirmat Mocanu.

În ziua în care judecătorii au decis eliberarea ei, Sorina Pintea a mers din nou la spital pentru investigaţii medicale.

Sorina Pintea suferă de dermatomiozită, o boală sistemică ce afectează cel mai frecvent pielea şi muşchii, dar poate afecta şi articulaţiile, esofagul, plămânii şi rar inima.