Premierul Poloniei, primit de Iohannis şi Dăncilă. Morawiecki: România este un partener foarte bun pentru investitorii polonezi

Premierul polonez se află în ţara noastră pentru a participa la cea de-a doua rundă de consultări interguvernamentale bilaterale.



Dăncilă: Colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor



Colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria, în cadrul unei declaraţii comune cu premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki.



"Consultările dintre guvernele noastre au avut loc într-un context aparte, marcat de sărbătorirea, de către România şi Republica Polonă, în acest an, a 100 de ani de relaţii diplomatice. De asemenea, marcăm 10 ani de parteneriat strategic. Polonia este un prieten apropiat, un partener strategic cheie şi un aliat de încredere al României. Bazată pe o relaţie cu tradiţie, pe interese convergente şi pe un destin comun, colaborarea româno-polonă s-a dezvoltat într-un parteneriat strategic puternic, viabil şi orientat spre viitor. Consultările de astăzi au permis o trecere în revistă a progreselor înregistrate în cooperarea dintre ţările noastre şi stabilirea reperelor pentru cooperarea viitoare. Salut, astfel, semnarea mai multor memorandumuri de înţelegere în domenii cu o relevanţă deosebită pentru dezvoltarea ţărilor noastre, precum infrastructura şi transporturile, energia, comunicaţiile şi digitalizarea, antreprenoriatul, gestionarea fondurilor europene, cooperarea pe linia Academiilor de Poliţie", a spus Dăncilă.



Ea a menţionat că oamenii de afaceri din Polonia îşi sporesc investiţiile în ţara noastră, în timp ce investitorii români manifestă, la rândul lor, un interes crescut pentru piaţa poloneză.



"Am stabilit, de comun acord, continuarea reuniunilor în acest format, care să devină o practică prin organizarea de consultări anuale între Guvernele noastre, precum şi aprofundarea coordonării româno-poloneze în plan regional, european şi euroatlantic. Ne-am concentrat atenţia şi asupra problematicii europene, unde ne propunem să cooperăm îndeaproape, pe baza viziunilor, poziţiilor şi abordărilor similare cu privire la o serie de subiecte de actualitate de pe agenda europeană, precum Brexit, Cadrul Financiar Multianual, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună. (...) Am discutat, totodată, importanţa cooperării în plan regional, în special în cadrul Iniţiativei celor trei Mări. Am susţinut că explorarea unor noi oportunităţi de cooperare să ia în calcul necesitatea unei abordări pragmatice şi generarea de valoare adăugată. Dialogul constant şi angajamentele asumate de guvernele noastre sunt baza solidă a cooperării viitoare pentru dezvoltarea economică a regiunii din care facem parte, precum şi pentru creşterea securităţii în zonă. Vom continua să lucrăm împreună pentru consolidarea proiectului european, de al cărui succes depinde viitorul cetăţenilor pe care îi reprezentăm şi în numele cărora acţionăm", a arătat Viorica Dăncilă.

Mateusz Morawiecki: România este un partener foarte bun pentru investitorii din Polonia



România este un partener foarte bun pentru investitorii din Polonia, a declarat prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, care a menţionat că ţara noastră "are o bună creştere economică".



"Ceea ce ne leagă pe noi în trecut este important şi în relaţia din prezent, este vorba de această istorie comună care este importantă şi pentru problemele de astăzi. Trecând la aspectele din contemporaneitate, putem să spunem că aproape în toate aspectele am avut păreri comune, convergente, ne înţelegem în foarte multe domenii foarte bine. O să spun câteva lucruri în legătură cu domeniul energiei, România joacă un rol important, are rezerve de gaz în Marea Neagră şi, de asemenea, dispune de rezerve energetice pe uscat care au posibilitatea de a asigura livrarea de gaz pentru Europa Centrală. Noi, de asemenea, construim o infrastructură ca Polonia să poată să devină un distribuitor de gaze, un conector din Slovacia, prin Ungaria, în România, la fel, acesta asigurând securitatea de surse pe baza unui parteneriat în proiecte comune. Se văd foarte clar interesele comune pe care le avem în construcţia infrastructurii, e vorba de proiectul Via Carpatia care să lege Marea Baltică de Marea Neagră, care să sporească colaborarea comercială, turistică, între statele noastre şi între comunităţile noastre, este un proiect foarte ambiţios", a afirmat Mateusz Morawiecki, miercuri, în cadrul declaraţiilor de presă susţinute alături de premierul român.



Premierul a adăugat că Polonia şi România "au căzut de acord asupra unei colaborări pe termen lung de reprezentare a poziţiilor la nivel european, începând cu politica din domeniul climei, cea bugetară, a Cadrului financiar multianual, în domeniul industriei, în domeniul competitivităţii".



"La sesiunea noastră comună (runda de consultări interguvernamentale - n.r.) am discutat, de asemenea, amplu, problemele competitivităţii şi ale realizării reglementărilor Tratatului Uniunii Europene. De exemplu, în domeniul prestării serviciilor, pentru că permanent nu sunt respectate până la capăt aceste reglementări. Se vede foarte bine aceste lucru şi prin exemplul prin care unele state din Europa occidentală valorifică potenţialul forţei de muncă din ţările noastre, (...) e vorba de sfera serviciilor şi noi subliniem cât de importantă este deschiderea pieţei de servicii a ţărilor din Occident şi nu aplicarea unor abordări protecţioniste, ceea ce se poate numi pachetul de antimobilitate despre care noi am vorbit în cadrul întâlnirii bilaterale. Este pentru noi foarte important să asigurăm libertatea de mişcare, dar, în acelaşi timp, să avem în vedere concurenţa cu ţările din Europa Occidentală pentru a putea să găsim căile de dezvoltare economică a Poloniei şi a României ", a afirmat Morawiecki.



Premierul Republicii Polone a menţionat că un alt subiect discutat a avut în vedere politica bugetară la nivel UE. "Am stabilit poziţia noastră comună în cadrul 'grupului de prieteni' ", a adăugat Morawiecki. El a subliniat, tot în plan UE, importanţa domeniului pe care-l va gestiona comisarul european din partea României, cel al Transporturilor.



"Este o misiune foarte importantă (...), comisarul pentru Transporturi este foarte important. De asemenea, doamna prim-ministru a comentat realizările importante şi anume dosarul pentru comisarul din domeniul agriculturii, atât Polonia, cât şi România au nevoie de şanse sporite pentru agricultorii polonezi şi români şi de aceea comisarul din partea Poloniei va acţiona eficient în asigurarea unor drepturi egale pentru agricultorii români şi cei din Polonia, e vorba de realizarea programelor din domeniul rural", a declarat Morawiecki.



Prim-ministrul a punctat că un alt subiect discutat a vizat politica de apărare, respectiv cooperarea transatlantică, în condiţiile în care România şi Polonia sunt doi piloni ai flancului estic al NATO.



"Avem contingente ale Armatei poloneze în România şi ale soldaţilor români în Polonia, ceea ce face ca această colaborare militară să fie din ce în ce mai strânsă, ne cunoaştem din ce în de mai bine şi mă bucur foarte mult că istoria noastră înregistrează această colaborare din ce în ce mai profundă în domeniul apărării şi al sporirii gradului de securitate", a declarat Morawiecki.



Şeful Executivului de la Varşovia a subliniat şi oportunităţile de investiţii în ţara noastră.



"Am discutat, de asemenea, colaborarea în domeniul schimbului comercial, al schimbului de investiţii. România este o ţară, un partener foarte bun pentru investitorii polonezi, deschidem din de în ce mai multe orizonturi în domeniul economic pentru investitorii polonezi. (...) România are o bună creştere economică, record în UE, 4,5%, chiar mai mult, a PIB-ului şi dorim să valorificăm acest moment important în dinamizarea relaţiilor economice dintre noi", a spus Morawiecki.



Premierul a subliniat şi importanţa pe care grupul de la Vişegrad o acordă României.



"Întregul grup de la Vişegrad se bucură că avem în România un partener pe care ne putem bizui, că România este un stat care se află la un nivel corespunzător de dezvoltare economică, de realizare a reformelor în perioada postcomunistă", a mai afirmat Mateusz Morawiecki.





Mai multe documente de cooperare în diferite domenii, precum energia, transporturile, comunicaţiile, au fost semnate miercuri de demnitari români şi polonezi, în contextul reuniunii interguvernamentale România - Polonia.



În cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Victoria, au fost semnate următoarele documente: Memorandumul de înţelegere în domeniul energiei între Ministerul Energiei din România şi Ministerul Energiei din Polonia, un Memorandum de înţelegere între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Infrastructurii din Polonia, privind cooperarea în domeniul infrastructurii şi transporturilor, Memorandumul de înţelegere între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Economiei Maritime şi Navigaţiei Interioare din Republica Polonă privind cooperarea în domeniul maritim şi al navigaţiei interioare, Memorandumul de înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul Antreprenoriatului şi Tehnologiei din Republica Polonă, Memorandumul de înţelegere în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale între Ministerul român al Comunicaţiilor şi Ministerul Digitalizării al Poloniei, Declaraţia comună privind cooperarea în domeniul programelor comunitare între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Investiţiilor şi Dezvoltării Economice din Polonia, precum şi un Acord între Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti şi Şcoala Superioară de Poliţie din Szczytno.