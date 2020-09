Premierul României: "L-am testat pe Nicuşor Dan în toate variantele noastre. Nu a fost simplu să conving PNL-ul"

"Bătălia de la Bucureşti a fost epică. L-am testat pe Nicuşor Dan în toate variantele noastre. Nu a fost simplu să conving PNL-ul să accepte un candidat care nu face parte din partid şi să ajungem la un candidat comun care să fie sprijinit şi de USR-PLUS. Nicuşor Dan era deja profilat pe această poziţie de primar general. Lumea avea încredere în el. Din analizele noastre, Nicuşor Dan întrunea aceste date. Decizia a fost una extrem de bine gândită şi analizată" , susţine Ludovic Orban.

"Mulţi au zis că nu e suficient de înalt, că nu e vehemet, dar este un om care nu a minţit şi care nu a promis lucruri nerealizabile. El a venit cu un program onest şi care o să câştige. Ne-am bătut, practic, cu toată administraţia Bucureştiului. Nicuşor Dan a fost ales prin sprijinul nostru, dar mai ales prin votul bucureştenilor. Pe publicul de la 18 ani până la 50 de ani, adică populaţia care are un viitor în Bucureşti, preponderenţa e clară" ,a declarat premierul României.

"Ne pare rău că nu am putut să batem PSD-UL în comune mai mici. Vrancea a fost una dintre cele mai grele bătălii, echipa noastră de acolo nu a mai acceptat niciun fel de compromis. Scorul politic pentru PSD a fost aproximativ egal cu votul nostru. Am câştigat la CJ. Este pentru prima oara când PNL-ul câştigă la Teleorman, vom avea majoritatea în CJ Teleorman. Noi am reuşit să câştigăm Teleormanul" , a precizat acesta.

Orban, despre aşteptările din partea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei

"Primul și cel mai important lucru care trebuie să se întâmple este o analiză foarte serioasă a ceea ce e la Primăria Capitalei. Eu pot să vă spun că, astăzi, datoriile sunt de peste 4 miliarde de lei – datoriile care sunt vizibile, pe care am putut să le evaluăm, cine știe câte alte datorii ascunse sunt acolo. Deci acolo, Nicușor Dan primul și cel mai important lucru trebuie să facă o evaluare foarte rapidă și foarte clară a situației, pentru că situația este extremă. Suntem într-o situație în care începe iarna, trebuie să înceapă furnizarea și nu numai că RADET a dat faliment, târând o datorie de vreo 800 de milioane, Termoenergetica, o societate înființată de mai puțin de doi ani de zile, deja a acumulat – pentru că nu a fost alimentată cu subvenția pentru diferență de preț de la bugetul Consiliului General, de la bugetul Primăriei, nu i s-a alocat – a ajuns la o datorie de aproape 600 de milioane, pe care le are către ELCEN, care ELCEN nu mai poate. Dacă nu primește bani, nu mai poate să furnizeze, pentru că nu poate să cumpere combustibil" , susţine Ludovic Orban.

Premierul României, despre alegerile locale de la Sectorul 1

"Trebuie să se ţină cont de procesele verbale, renumerarea voturile se face când sunt anumite condiţii. PSD a rămas în anii 90 ca mod de votare. Procesul de numărare a voturile să se filmeze, când se scot buletinele. În multe secţii îi pun să voteze înainte, în alte secţii se umblă direct la jucător. Au schimbat PSD-işti nu au mai cumpărat cum obişnuiau, în anumite zone au făcut-o cu câteva zile înainte. Sunt zone în ţara asta în care încă nu suntem în Europa" , a declarat premierul României.

Orban, despre creşterea pensiilor

"În România nu sunt bani ca să creşti pensiile cu 40%. PSD a dat bani pentru toţi. Va creşte deficitul anul viitor, ei ne mai bagă 4.8%. Nu plătesc liberalii, plăteşte ţara. Aş vrea să spun. Este cinism să îţi baţi joc de oamenii în vârstă, dându-le speranţa că vor creşte pensiile. Îşi bat joc de părinţii şi bunicii noştri. Să ne aducem aminte ce a prezentat ministrul Finanţelor în Guvernul Dăncilă, când a explicat că nu are bani. Repet, este ticălăşie, cinism să spui asta oamenilor. Aşa creşterea e mare, dar ne-am asumat pentru că avem garanţia de creştere a economiei. Şi noi ne împrumutăm, dar există o limită" , susţine Orban.

Despre înlocuirea lui Costel Alexe, ministrul Mediului

"Avem mai mulţi candidaţi, când vom lua decizia o vom face publică"