Premiile Oscar 2020. Ce filme intră în cursa pentru trofeu

"Marriage Story", "Joker" și "Jojo Rabbit" ar fi următoarele filme cu șanse să intre pe lista nominalizaților în principala categorie a Oscarurilor. (Citește și: Ceremonia de decernare a Oscarurilor nu va avea nici în acest an un prezentator principal)

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun film

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Nominalizări Oscar 2020. Cea mai bună actriță în rol secundar

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun actor în rol secundar

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Nominalizări Oscar 2020. Cele mai bune costume

The Irishman (Sandy Powell)

Jojo Rabbit (Mayes C. Rubeo)

Joker (Mark Bridges)

Little Women (Jaqueline Durran)

Once Upon A Time in Hollywood (Arianne Phillips)

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun scurtmetraj

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors Window

Saria

A Sister

Nominalizări Oscar 2020. Cea mai bună imagine

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Nominalizări Oscar 2020. Machiaj și coafură

Bombshell

Joker

Maleficent 2

1917

Nominalizări Oscar 2020. Scenariu adaptat

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Nominalizări Oscar 2020. Scenariu original

Knives Out

1917

Marriage Story

Once Upon a Time...

Parasite

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun actor principal

Antonio Banderas, Pan &Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time...

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker,

Jonathan Pryce, The Two Popes

Nominalizări Oscar 2020. Cea mai bună actriță în rol principal

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun regizor

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time

Bong Joon Ho, Parasite

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun scurtmertaj live action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Nominalizări Oscar 2020. Coloană sonoră originală

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun film de animație

How To Train Your Dragon

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun documentar

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun montaj

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Nominalizări Oscar 2020.Cel mai bun film internațional

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserables

Pain And Glory

Parasite

Nominalizări Oscar 2020. Scenografie

The Irishmaan

Jojo Rabbit

1917

Once Upon A time In Hollywood

Parasite

Nominalizări Oscar 2020. Cele mai bune efecte vizuale

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun scurtmetraj de animație

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Nominalizări Oscar 2020. Cel mai bun scurtmetraj documentar

In The Absence

Learning To Skateboard

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk, Run, Cha-Cha