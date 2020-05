Preot ortodox, mesaj pentru Raed Arafat: "Nu aveţi autoritatea să vă pronunţaţi privind închiderea sau deschiderea bisericilor"

Preotul susţine în scrisoarea intitulată "Cei 5 de nu" că Raed Arafat nu are căderea de a se pronunţa pe tema redeschiderii lăcaşelor de cult.

"Cei 5 de NU !!!

1. NU! d-le Arafat, nu mai pot tolera să vă aud cum explicaţi românilor modalitatea în care trebuie să-şi organizeze viaţa duhovnicească, cum întreţineţi această angoasă şi vădită nemulţumire care există în sufletul milioanelor de creştini, ajunşi deja la capătul răbdării, după două luni de silnicie psihică, cărora ar trebui să le oferiţi soluţii, NU interdicţii!

2. NU! d-le Arafat, nu aveţi autoritatea necesară (NU aţi avut-o nici până acum) să vă mai pronunţaţi privind deschiderea sau închiderea bisericilor. NU cred să vă fi acordat cineva puterea de a "încuia". Până acum şi până la sfârşitul veacurilor "cheile" sunt păstrate de sacerdoţi (" qui habet aures audiendi, audiat") NU-L ispitiţi pe Dumnezeu!

3. NU! d-le Arafat, NU pot şi NU cred că e corect să vă adresaţi creştinilor privind viaţa liturgică şi spirituală. Aveţi cu totul altă funcţie, altă calitate, aveţi alte atribuţii, alte sarcini. NU vă preocupaţi, creştinii au păstorul lor care poate şi ştie cum să le vorbească şi cum să-i liniştească, pentru că aceştia "cunosc glasul" păstorului, "după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui."

4. NU! d-le Arafat, NU consider a fi lipsă de respect, dimpotrivă, apreciez dedicarea şi profesionalismul d-voastră. Dar tocmai pentru a-mi păstra stima şi aprecierea, NU vă rog, vă solicit respectuos să găsiţi alte formule şi alte variante să daţi explicaţii poporului privind interdicţiile. Vă pot da un sfat: folosiţi un abecedar de psihologie pozitivă. Ştiu că şi eu am abuzat de NU în acest articol, dar voiam să vedeţi cum sună şi cum vibrează până şi ultima coardă sensibilă, deja dezacordată, din suflet şi din conştiinţă, după un NU rostit de mii de ori, în răstimpul celor două luni, în faţa milioanelor care v-au ascultat. Poate de acum NU vor mai auzi.

5. NU! d-le Arafat, NU instig. Îi rog pe toţi să aibă răbdare, să aibă credinţă, să aibă discernământ. Să NU audă toate inepţiile injectate de canalele de dezinformare. Pentru că informaţii am primit cu butoiul. NU ne-au făcut mai buni, din păcate, nici mai inteligenţi, nici mai sănătoşi (mintal). Asta deoarece puterea NU este în mâna celui care are informaţii, ci a celui care are claritate şi le poate discerne (Harrari).

*

P.S.1: Spuneaţi că biserica "reprezintă una dintre zonele în care merg bătrâni, persoane vulnerabile".

Păi... am o nedumerire: persoanele vulnerabile nu merg şi la saloanele de întreţinere, în magazinele burduşite de clienţi sau cu autobuzul? Hm...?!

NU trebuie să explicaţi.

P.S.2: NU aştept răspuns.

P.S.3: Să avem răbdare! DA...", a scris părintele pe Facebook.

