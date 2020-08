Preotul care a oficiat înmormântarea lui Emi Pian rupe tăcerea despre scandalul momentului, legat de Poliţia Română şi Duduieni

"Poliţia a discutat cu familia Duduianu şi au stabilit de comun acord. Eu doar am fost anunţat de familie, nu am fost întrebat", ne-a declarat preotul.

Seful Politiei Române a declarat că le-a impus interlopilor modificarea orei înmormântării lui Emi Pian pentru a preveni violente în stradă.

"Evenimentul din București a fost permanent monitorizat pentru a preveni incidente grave. Era pusă în pericol sănătaea persoanelor, existau date că la procesiunea din 9 august erau așteptate 9.000 de persoane.

Exista riscul răspândirii infecției, dar și al unor acte de violență. În acea săptămână au fost organizate mai mute acțiuni la nivel național, nu fugim de responsabilitate.

Din păcate, sâmbătă, 8 august nu am putut continua în același mod activitățile, instanța respingând prropunerile pentru 33 de percheziții. În acest context, am cerut devansarea funereliilor și am cerut sprijin Bisericii.

Modul în care ne-am îndeplinit acțiunea a fost asumat. În nicio clipă Poliția nu a negociat siguranța populației și nici aplicarea legii, cu nicio persoană

Nu fugim de responsabilitate. Dimpotrivă, încercăm să fim raționali Vă asigurăm că MAI va continua acțiunile de destructurare a grupărilor infracționale", a declarat Liviu Vasilescu, şeful Poliţiei Române.