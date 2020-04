Preşedintele CJ Giurgiu cere DEMISIA lui Rareş Bogdan din Parlamentul European pentru jigniri aduse românilor

Europarlamentarul PNL a făcut marţi seară, în direct la România TV, declaraţii controversate cu privire la românii întorşi în ţară de la începutul pandemiei de coronavirus.

"70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000 si 10000 sunt prostituate care s-au intors in tara. Cateva mii sunt şuţi in afara tarii. Sunt cifre oficiale.", a spus Rareş Bogdan.

Președintele CJ Giurgiu, Marian Mina (PSD), îi solicită lui Rareș Bogdan să-și dea demisia în urma acestei declarații şi arată că, pentru o declarație asemănătoare, senatorul PSD Niculae Bădălău "a fost crucificat".

"Un europarlamentar care este și prim-vicepreședinte al PNL și care consideră votanții din diaspora "hoți" și "prostituate" trebuie să-și dea demisia, ai auzit, Rareș Bogdan? Ai auzit, Ludovic Orban?

Este inadmisibilă atitudinea de golan a unui europarlamentar din Parlamentul European, trimis acolo de votul românilor pe care acum îi jignește în cel mai murdar mod, numindu-i "hoți și prostituate".

Avem datoria să-i solicităm europarlamentarului Rareș Bogdan demisia din funcția în care românii l-au trimis pentru a-i reprezenta, nu pentru a-i insulta! Ei, bine, în acești termeni vorbea micuțul eurodeputat Rareș Bogdan nu cu mult timp în urmă despre senatorul Niculae Bădălău care spunea că multe voturi din diaspora vin de la "fetele alea de le duc duc ăștia, eu știu...?".

Ba mai mult, individul chiar inițiase o petiție on line prin care românii să ceară demisia lui Bădălău! Păi, cum e acum, măi, Rareș, ai ajuns să-ți numești votanții "curve" și "hoți"?

Acum, că te-ai ajuns, îți put? Nu mai sunt românii ăia jigniți de Bădălău?

V-ați dat arama pe față, v-ați dezvelit nemernicia și disprețul față de români, v-aţi folosit de ei şi i-aţi manipulat, iar după ce v-ați văzut în funcții, începeți să-i jigniți, fiindcă vă put? Aștept să văd reacții din partea PNL, domnule Orban, aștept petiție pentru demisia lui Rareș Bogdan pentru că nimeni nu are dreptul să jignească diaspora, nu-i așa? Sau umblăm cu dublă măsură?

Alo, unii colegi din PSD, cu 16% procente în alegeri, care cereaţi sancţiuni atunci, de ce tăceţi când un liberal jigneşte românii? Unde sunteţi acum, să vă văd revolta şi indignarea?

DEMISIA, RAREȘ BOGDAN, DEMISIA DACĂ AI ONOARE sau CERE-ȚI SCUZE!", a scris Marian Mina pe pagina sa de Facebook.

