Preşedintele Serbiei atacă UE în criza coronavirusului şi cere ajutorul Chinei: "Europa este doar o poveste cu zâne" VIDEO

Criza coronavirusului pune la încercare solidaritatea europeană. Serbia, care nu este membru UE, atacă Bruxelles-ul. De la Belgrad, preşedintele Alexander Vucic, laudă China: „sunt singurii care ne pot ajuta şi de la care avem speranţe”.

Serbia este o ţară apropiată de Rusia, dar va fi acceptată în Uniunea Europeană începând cu 2025. Vucic a atacat Uniunea celor 27 – "este doar o poveste frumoasă spusă pe hârtie. Solidaritatea europeană nu există. Azi am trimis o scrisoare importantă. Avem nu doar nevoi, ci şi speranţă. Singura ţară care ne poate ajuta în acestee clipe grele este China. I-am adresat o scrisoare preşedintelui Chinei. I-am scris nu doar ca unui prieten, ci ca unui frate, nu doar al meu perosnal, ci un frate al ţării mele. După cum ştiţi, Uniunea Europeană a decis că nu mai putem să importăm bunuri. Ursula von der Leyen a transmis că nu mai putem importa echipament medical din UECând am auzit asta, mi-a venit să urlu! Auzim asta de la oameni care ne-au ţinut nouă predici că nu trebuie să cumpărăm nimic din China. Ne-au spus mereu că nu preţul cel mai mic este important, că produsele din UE au calitate mai bună, că trebuie să comandăm totul din UE. Când companiile din UE aveau nevoie de banii Serbiei, totul era minunat, însă acum când suntem la nevoie şi suferinţă, banii Serbiei nu mai sunt buni, de parcă am fi cerut ceva gratis. Singura ţară care este dispusă şi poate să ne ajute este acum China, Cât despre ceilalţi, mulţumim pentru ...NIMIC".

Comisia Europeană a decis să limiteze exporturile de materiale de protecție precum măști și combinezoane. Cu 55 cazuri de contagiere, Serbia a decretat, duminică, starea de urgenţă. Aceasta include printre alte măsuri supravegherea spitalelor de către armată, reţinerea la domiciliu a persoanelor cu vârste de peste 65 de ani şi închiderea centrelor de învăţâmânt.

"Îi așteptăm aici pe frații noștri chinezi. Se dovedește că fără voi Europa se poate apăra cu dificultate”, i-a spus el ambasadoarei Chinei Chen Bo, după sosirea testelor chineze.

Oficialul chinez a anunțat că specialiști din ţara sa vor veni în Serbia până la finalul acestei săptămâni.

"Solidaritatea europeană nu există. E un basm cu zâne. Ne punem speranțele în singurii care ne pot ajuta în această situație dificilă”, a adăugat el.

Preşedintele sârb a anunţat cumpărarea de măşti şi echipament medical din China, criticând lipsa de răspuns a Uniunii Europene.

Serbia nu este singura ţară din zonă nemulţumită de UE. În Bosnia vecină, liderul naţionalist sârb Milorad Dodik a denunţat la rândul său decizia UE, spunând că este un "proastă".



În Albania, care a impus cele mai restrictive măsuri din regiune pentru a lupta împotriva pandemiei, îngrijorarea era tot mai mare.



Premierul Edi Rama a declarat că liderii din Balcani discută cu reprezentanţi europeni despre o "garanţie de acces pentru ţările din regiunea noastră la importuri de echipamente sanitare" provenite din UE.



Potrivit ministrului albanez al Sănătăţii, Mira Rakacolli, Tirana a cerut ajutorul Chinei pentru a face faţă unei pandemii care a făcut peste 7.000 de morţi în lume.