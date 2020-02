Prezentatoarea Antenei, implicată într-un accident rutier: "A intrat în mine şi m-a aruncat într-un stâlp"

Este vorba despre Ela Crăciun, care, a trăit, recent, momente de panică. Gazda emisiunii “Numai de bine” de la Antena 3, a suferit un accident, imediat după ce a lăsat-o pe fiica sa, Alesia, la grădiniță.



“Cu Alessia ne-am chinuit foarte tare, parcă o puneam pe ace. Așa că îi înțeleg foarte bine pe părinții cu copii care plâng de când îi pui în mașină până când ajungi la destinație.

Alesia era atât de insistentă și revoltată încât pur și simplu nu mai știam cum să ne descurcăm cu ea și refuzul ei de a sta cuminte în scaun.

Până într-o zi: am lăsat-o dimineață la grădiniță, iar la întoarcere acasă a intrat o altă mașină în mine și m-a aruncat într-un stâlp”, a povestit Ela Crăciun pe blogul personal.

Ela Crăciun: „Toți copiii mei au dermatită atopică!”

Ela Crăciun are ceva probleme medicale cu cei trei copii ai ei. Astfel, ea a dezvăluit că toți au dezvoltat dermatită atopică la scurt timp după naștere. Statisticile arată că 30% din cei mici ajung să aibă această afecțiune.

„E un procent îngrijorător din care fac parte și copiii mei. Medicul meu la care am fost săptămâna trecută îmi spunea că vede cel puțin 3 copii pe săptămână cu dermatită atopică, ceea ce e foarte mult.

Alex are 13 ani, Alesia aproape 7, iar bebelușul 6 săptămâni. Toți au făcut dermatită atopică imediat ce am ajuns acasă cu ei. Alex și Alesia sunt blonzi cu tenul deschis și văzându-l pe Nicholas mai brunețel, am sperat ca el să nu aibă această problemă, dar se pare că nu am scăpat. De 3 săptămâni a făcut și el dermatită, este foarte roșu în obraji și are zone în care pielea e foarte aspră, ca de șerpișor.

Normal că având experiența cu Alex și Alesia, am încercat să îl feresc. Toate hăinuțele lui sunt din bumbac, folosim detergent de copii, suntem foarte atenți cu tot ce atinge și totuși, iată că a făcut și el. Alex a scăpat de dermatită, dar îmi amintesc că în perioada în care era bebeluș a fost foarte greu. Alesia încă are problema asta și are pielea foarte uscată, iar atunci când intră în contact cu factorii alergeni, se agravează”, spunea vedeta pe blogul ei, vara trecută.

