Prezentatoarea Kanal D s-a despărţit de iubit înainte de nuntă şi s-a cuplat cu un milionar din Cluj. Primele imagini cu noul cuplu

Despre Cristina Mihaela este vorba. Tânăra a devenit cunoscută publicului larg după participarea la „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, apoi, șatena a avut o rubrică în cadrul emisiunii ”Teo Show” și ulterior a fost gazda unei emisiuni de dans, alături de Victor Slav.

De șase ani trăia o poveste de dragoste cu iubitul ei, Mihai. Cei doi se gândeau serios la căsătorie și voiau să organizeze marele eveniment în vara anului 2020. Doar că lucrurile au luat o turnură neașteptată. În urmă cu câteva luni, cei doi au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste și au ales să meargă pe drumuri separate.

Vedeta s-a cuplat cu un milionar din Cluj, Paul George Lung este bărbatul care îi face inima să tresare prezentatoarei TV. Tânărul deține o firmă de închirieri de mașini de lux. Pe lângă asta, iubitul Cristinei Dorobanțu are o firmă care produce energie electrică. Și asta nu e tot! Paul Lungu se ocupă și cu distribuirea legumelor și fructelor proaspete, potrivit Cancan.ro.

A fost la un pas să rămână mutilată pe viaţă

Cristina Mihaela Dorobanţu, prezentatoarea emisiunii matinale "Bravo, ai stil! Panorama", a trecut printr-o întâmplare nefericită, în copilărie, în urma căreia ar fi putut rămâne mutilată pentru toată viaţa.

"Imi aduc aminte ca aveam 4 ani si locuiam la Magurele. Eram in cada, faceam baie; mama a iesit sa intinda rufele, iar eu am ramas timp de cateva minute singura. Langa cada, tin minte ca se afla un boiler inalt, si la un moment dat, mi-a scapat sapunul intre cada si boiler si m-am aplecat sa il recuperez. Nu stiu cum am facut, dar m-am apropiat cu obrazul de boiler si m-am ars. Imediat, am fugit catre mama si, cand am pus mana pe rana, mi s-a desprins pielea. Am avut niste arsuri destul de grave. Am ajuns de urgenta la spital", a povestit Cristina Mihaela.

Din fericire, arsura nu a necesitat interventii chirurgicale si trauma prin care a trecut nu a lasat urme vizibile pe chipul acesteia.

"Am urmat timp de 2 ani tratamente, insa nu a fost nevoie de interventii chirurgicale. Acum, nu se vede nicio urma, am fost norcoasa ca nu mi-a ramas cicatrice", a adaugat ea.