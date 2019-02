Scandalul medicului italian a ajuns şi la Ministerul Educaţiei. Se verifică echivalarea studiilor lui Matteo Politi

Avem prima reacție a ministrului educației în scandalul falsului chirurg.

"N-am văzut echivalarea pe care ministerul a dat-o în anii trecuți. Trebuie să analizez echivalarea, să văd în ce măsură echivalarea corespunde studiilor pe care acest cetățean le-a avut şi, potrivit rigorilor echivalărilor, puteau fi recunoscute în România. Dar recunoașterea diplomei nu însemană și intrarea în profesie. Eu cred că trebuie să privim diferenţiat lucrurile. Dacă ministerul a greşit, cine a greșit trebuie să recunoască și să primească sancțiunea corespunzătoare. Dar dacă ministerul a făcut doar recunoașterea diplomei, aici pot să vă spun că ministerul nu poate să dea intrarea în profesie pentru medicină, pentru doctori. Poate să recunoască doar diploma. Deci lăsați-mă să am întâi documentul de echivalare. Vreau să vorbesc în cunoștință de cauză, nu am niciun motiv să-l ascund", a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Matteo Politi, italianul cu opt clase acuzat că a practicat medicina în mai multe clinici private din România cu acte false, a fost prins când încerca să fugă din țară prin Vama Curtici. Poliția de Frontieră l-a reținut miercuri dimineaţă într-un tren cu destinaţia Budapesta. Miercuri seară, pe numele său a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore sub acuzaţia de înşelăciune, urmând să fie dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare.



Falsul chirurg Matteo Politi a fost condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare şi nu figurează în Tabloul medicilor din Italia, a dezvăluit miercuri comisarul şef de poliţie Ionuţ Dana. El a mai precizat că pe 20 noiembrie anul trecut s-a primit la poliţie o plângere pe numele acestuia pentru înşelăciune, iar din cercetări au rezultat şi posibile alte fapte. Alte plângeri nu au fost depuse la poliţie, care cercetează şi folosirea de către italian a unei alte identităţi.

Comisarul Ionuţ Dana a precizat că, în 20 noiembrie 2018, s-a primit o plângere pentru înşelăciune de la doi medici în legătură cu o sumă pe care i-o plătiseră italianului pentru un spaţiu comercial pe care urmau să îl închirieze, însă spaţiul nu îi aparţinea lui Politi. Atunci au început cercetările, au fost audiate mai multe persoane, a rezultat că italianul a folosit şi o altă identitate.

"Tot începând din noiembrie am demarat verificarea privind autenticitatea unor documente, am făcut şi alte audieri. Am primit mai multe seturi de documente - unele în română, altele urmează să fie traduse. Am purtat corespondenţă inclusiv cu ataşatul de interne italian la Bucureşti şi am primit o serie de documente. Pot să vă confirm că a fost condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare şi nu figurează în Tabloul medicilor din Italia", a mai spus reprezentantul Poliţiei.

El a precizat că se desfăşoară cercetări pentru a vedea dacă Matteo Politi a exercitat o profesie fără a avea dreptul.

El a spus că, până în acest moment, la Poliţie nu au fost depuse alte plângeri în afara celei de înşelăciune. Colegiul Medicilor însă s-a adresat parchetului.