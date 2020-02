Prima reacţie a lui Rareş Bogdan după ce CCR a admis sesizarea PSD: "Absolut anormal şi ilogic ce au făcut Judecatorii roşii din CCR"

"Acum mai mult ca niciodata suntem OBLIGATI sa mergem cu totii in fata poporului! Alegerile Anticipate devin prioritate de rang ZERO!

Incredibil, absolut anormal si ilogic ce au facut Judecatorii rosii din CCR, pur si simplu vor sa blocheze Anticipatele si sa arunce Romania in haos. Sesizarea lui Ciolacu si Corlatean facuta pe existenta unui conflict juridic constitutional intre Presedinte si Parlament a fost admisa de catre judecatorii rosii din CCr", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Judecătorii constituţionali au admis sesizarea PSD privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între preşedintele României, Klaus Iohannis, şi Parlament privind desemnarea preşedintelui PNL Ludovic Orban în funcţia de premier, după demiterea Guvernului său prin moţiune de cenzură, anunţă România TV.

Președintele Iohannis va fi obligat să trimită Parlamentului o nouă propunere de premier care va putea strânge o majoritate. Potrivit G4Media.ro, decizia a fost luată cu 7-2, Simina Tănăsescu și Livia Stanciu au votat împotriva admiterii conflictului.

După decizia CCR, Klaus Iohannis trebuie să desemneze un alt candidat pentru funcţia de premier.

Decizia a fost anunţată cu o oră înainte de şedinţa anunţată pentru învestirea guvernului Orban 2, astfel că această şedinţă a fost anulată, rămânând fără obiect.

După ce Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură, președintele Klaus Iohannis a decis să-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria. De pe 17 până pe 19 februarie, miniștrii Cabinetului Orban au fost audiați în comisiile reunite ale Parlamentului, iar votul de învestire ar trebui să aibă luni, 24 februarie.