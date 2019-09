Primăria Sectorului 5 a autorizat construirea unui after - school în curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu"

"Astazi am semnat autorizatia de construire a unei cladiri de tip after- school ( P+1E), in curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu". Aproximativ 200 de copii din clasele primare vor beneficia zilnic de doua mese calde ( la pranz si seara), program de odihna, si isi vor face temele supravegheati de cadre didactice, avand acces la programe optionale, in functie de abilitatile fiecaruia", a anunţat primarul Daniel Florea pe Facebook.

Florea cere sprijinul parintilor si cadrelor didactice din unitate pentru a urmari impreuna, indeaproape, modalitatea in care Compania Municipala de Dezvoltare Durabila Bucuresti isi indeplineste obligatiile de executare a constructiei.