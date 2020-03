Primarul din Buzău le cere cetăţenilor să anunţe autorităţie dacă au informaţii despre cei care vin din zone de risc şi nu se izolează

Primarul din Buzău a explicat că, începând de marţi, arterele intens circulate din oraş, zonele pietonale aglomerate şi staţiile de autobuz să fie dezinfectate cel puţin odată pe săptămână. Acţiunea va fi făcută de societatea care se ocupă cu salubrizarea oraşului, la comanda Primăriei Buzău.

"Eu am făcut public, şi prin declaraţii şi pe pagina mea de Facebook, şi am spus tuturor că nu este o faptă rea să pârască în asemenea situaţii. Poate că tu ştii sigur că omul ala a venit dintr-o zonă roşie şi nu se declară şi ce facem? Aşteptăm cu toţii să ajungem la spital? Din informaţiile pe care le am, sunt cam 120 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu pe raza municipiului Buzău. Numărul este pur informativ pentru că nu avem un control, decât dacă ei declară. Am luat şi altfel de măsuri pe care nu vi le pot prezenta, dar sunt luate împreună cu Prefectura. Este o situaţie delicată pentru că nici nu poţi să pui aceşti oameni cu pază de la Jandarmerie cum sunt păziţi de exemplu cei din centrul de carantină", a declarat primarul Constantin Toma.

"Cel puţin o dată pe săptămână se vor dezinfecta cu o substantă specială arterele intens circulate, aleile pietonale şi staţiile de autobuz. Se va folosi o substanţă certificată, este vorba de Procid Forte, o substanţă cu un termen de remanenţă de o săptămână", a spus primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

O altă măsură luată de Primăria Buzău a fost cea de punere la dispoziţia reprezentanţilor DSP a medicilor şi asistenţilor din reţeaua de medicină şcolară care oricum nu mai aveau activitate odată ce unităţile de învăţământ au fost închise.

"Am dat deja o dispoziţie ca medicii si asistentele din reţeaua şcoalră să treacă în subordinea şi la dispoziţia Direcţiei de Sănătate publică. Este vorba despre 52 de persoane", a mai spus primarul municipiului Buzău.

În judeţul Buzău au fost confirmate 2 cazuri de infectare cu coronavirus.