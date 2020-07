Primarul din Caransebeş a bătut palma cu PMP după excluderea din PNL. Lovitură în fieful lui Marcel Vela

"Plecăm la drum alături de Felix Borcean! Felix Borcean a dovedit în repetate rânduri că este un om de cuvânt, un om loial, dar nu supus, un om harnic care are coloană vertebrală. Ambiția lui îndreptată spre binele comunității, și nu spre cel personal, ne-a convins că ne potrivim. Din acest moment, Partidul Mișcarea Populară îl susține pe Felix Borcean în cursa pentru un nou mandat de primar al Caransebeșului, chiar și în lipsa formalităților privind adeziunea sa. Partidul nostru a câștigat astăzi un coleg alături de care suntem convinși că putem depăși orice obstacol", a scris pe Facebook liderul PMP Caraș-Severin, Ionuț Popovici.

Mesajul lui Felix Borcean pentru Marcel Vela, după excluderea din PNL: "Chiar șeful tău de partid, Ludovic Orban, a afirmat că ești un tip periculos"

Cu trei zile în urmă, edilul Felix Borcean a publicat un mesaj ca urmare a excluderii sale din PNL Caraş Severin, filiala condusă de Marcel Vela.

"Adio, Marcel, la revedere PNL!

Cine m-o fi pus aseară, la Express de Banat să devin conciliant și deschis, față de cineva care mi-a dovedit, în repetate rânduri, că viclenia și interesul personal sunt marile sale atuuri sau trăsături. M-am rugat toată ziua să nu accepte și s-a întâmplat. Pentru asta, un ultim mulțumesc.

M-a întrebat semiretoric, la un moment dat, tot dumnealui: Cine te-a pus director? Am răspuns spășit: Dumneavoastră, domnule! Și de ce, a continuat el... Datorită tatălui meu, i-am făcut eu jocul... Și cine te-a propus primar? Tot dumneavoastră, domnule! De ce, nu m-a mai întrebat, dar îl întreb eu acum? Și de ce a insistat atât de mult... Și de ce nu a vrut pe altcineva dintre numeroasele personalități active ale partidului? Și-l mai întreb ceva: pe tine, Marcel (cum îl alintă Chimigeriu), cine te-a susținut, în primii ani când erai un tinerel, charismatic, ce-i drept? Câțiva oameni valoroși, dar care nu au râvnit la puterea atât de dragă ție. Unul e chiar tatăl meu. Eu, recunosc, m-aș fi bătut pentru tine, prin 2004. Te-am respectat și chiar admirat, uneori, complet dezinteresat. Nu ți-am cerut, niciodată, nimic pentru că eu mi-am construit singur cariera.

A venit fatidicul an 2016 când, recunosc, și din orgoliu, am acceptat să intru, literalmente, în pânza ta de păianjen. Aud că acum te lauzi că mă vei distruge, chiar se văd încercările tale disperate. Chiar șeful tău de partid, Ludovic Orban, a afirmat că ești un tip periculos, pe vremea când mai comunica cu mine. Știi ceva, mai încearcă! Fii perseverent, tenace, așa cum te știu! Hai să-ți dezvălui un secret întunecat: nimeni nu te iubește în Caransebeș, cu excepția lui Ghiță Munteanu, Luminița Verdeș și Carla Meszaroș. Am dubii și la Geta, în ciuda celebrei scrisori din 2011. Multora le e doar teamă de tine. Dar celor mai mulți nu le mai pasă, printre care și eu.

Adio, ne vedem la alegeri! (dacă nu reușești să mă distrugi, dar atenție, să ai oglinda la tine!)",

Felix Borcean, urmărit penal

În mai, primarul municipiului Caransebeş, Felix Borcean, este urmărit penal pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, împreună cu alţi funcţionari, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, ce vizează fapte din anul 2018, conform Agerpres.

În calitate de primar al municipiului Caransebeş, în cursul lunii aprilie 2018, Felix Borcean a acceptat solicitarea reprezentanţilor comunităţii evreieşti din Caransebeş de a sprijini financiar această obşte, prin efectuarea unor lucrări de renovare în curtea interioară a Sinagogii, imobil aparţinând acestui cult, unde urma să aibă loc un eveniment important, însă a hotărât ca sprijinul să îl acorde în mod ilegal, prin implicarea instituţiei pe care o conduce, pentru ca decontarea lucrărilor să se realizeze din fondurile primăriei, deşi lucrarea viza un spaţiu ce nu aparţinea acestei instituţii publice.