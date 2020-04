Primarul Timişoarei asaltat cu mesaje de către cetăţeni: "Doar în comunism se dădea"

După ce a anunţat hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, primarul Nicolae Robu a fost asaltat de mesaje prin care mai mulţi cetăţeni i s-au plâns că nu se găsesc măşti şi mănuşi, iar dacă se găsesc sunt la preţuri "de cocaină".

"Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara se instituie obligativitatea persoanelor de a purta mască şi mănuşi pe mijloacele de transport public şi în spaţiile închise ale structurilor publice şi private în care se desfăşoară relaţii cu publicul", se arată în hotărârea adoptată marţi, 21 aprilie 2020.

"Doar în communism «se dădea». Se dădea umilind dând", a reacţionat Robu.

Ulterior, Robu a revenit cu un mesaj în care a spus că autorităţile nu le pot oferi cetăţenilor măşti şi mănuşi: "Stimaţi compatrioţi cu pretenţia să vi se dea măşti, mănuşi, dezinfectant, dispersor etc! Eu nu pot fi populist, cu orice risc, inclusiv cu riscul de a nu mai fi votat! Eu am conştiinţă şi nu fac nimic contra conştiintei mele, pentru a fi plăcut/pe placul cuiva! Aşadar, cu respect, vă rog frumos, nu mai pretindeţi să vă dea Primăria măşti, mănuşi, dezinfectanţi, dispersoare etc! Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să şi le procure fiecare, ţinând de viaţa privată a fiecăruia, de sănătatea fiecăruia! Doar în comunism «se dădea», se dădea umilind dând, să ne aducem aminte, cei ce-am trăit asta, să le facem cunoscut celor ce n-au trăit aşa ceva, pentru a-i motiva să se păzească".