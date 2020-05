Primele cazuri de coronavirus ar fi apărut în octombrie 2019. Francezii s-ar fi confruntat primii cu simptomele specifice infecţiei

Primele cazuri de infectări cu COVID-19 au fost raportate în China în luna decembrie 2019, însă sportivii francezi susțin că au contractat infecţia după ce au participat la Jocurile Militare Mondiale, de la Wuhan, în luna octombrie.

"Și eu am fost bolnavă, am avut simptome cu care nu m-am mai confruntat niciodată. Eram îngrijorați, dar nu știam că ar putea fi COVID-19, pentru că nicăieri nu se vorbea despre așa ceva la momentul respectiv. Unul dintre medicii delegației crede că am avut virusul, pentru că foarte mulți sportivi s-au îmbolnăvit la întoarcerea în țară", a spus Elodie Clouvel, campioană mondială și olimpică la pentatlon, într-un interviu pentru postul Loire 7.

Un alt sportiv care a făcut parte din delegației Franței a confirmat, pentru postul BFM TV, că a resimțit simptome specifice COVID-19 în toamna anului trecut. Acesta spune că a avut febră, probleme respiratorii, iar timp de câteva zile nu a putut coborî din pat.

Până pe 6 mai, la nivel mondial au fost raportate 3.7 milioane de cazuri de COVID-19. Franța este a cincea țară la numărul de cazuri, cu 170.551 de infectați. China, ţara din care a pornit pandemia, a reușit să țină virusul sub control, iar numărul cazurilor a rămas în jurul a 82.000, în prezent având puţin peste 300 de cazuri active.