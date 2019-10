Articol publicat in: Sanatate

Primele cazuri de GRIPĂ înregistrate în acest sezon rece

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Primele cazuri de gripă au fost raportate în România la finalul săptămânii trecute. Până în acest moment, sunt înregistrate 17 cazuri de gripă depistată de medici după simptome, faţă de 5, câte existau în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cinci cazuri sunt confirmate în laborator. La nivel mondial, autorităţile din Sănătate vorbesc de o posibilă pandemie, care ar afecta în special ţările sărace. Sezonul de gripă a debutat mai repede în România, în acest an. Deși Ministerul Sănătății a cumpărat cu 200.000 de doze de vaccin antigripal mai multe ca anul trecut, medicii de familie spun că sunt insuficiente. Concret, cinci cazuri au fost deja confirmare de laborator în Bucureşti şi Iaşi. De asemenea, au fost raportate la nivel naţional 17 cazuri de gripă clinică comparativ cu 5 cazuri înregistrate în aceeaşi perioadă din 2018. Virusul gripal nu produce îngrijorare doar în România, ci şi la nivel mondial. Specialiştii vorbesc de o posibilă pandemie, adică o epidemie extinsă cel puțin la un întreg continent. Efectele ar fi devastatoare. Pentru a crește numărul persoanelor protejate împotriva gripei, autorităţile din România se gândesc să introducă vaccinarea și în farmacii. Anul trecut 199 de persoanse au murit din cauza gripei. loading...

