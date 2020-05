Primele declaraţii ale bărbatului încătuşat, după ce a refuzat să i se ia temperatura: "Poliţiştii au tăbărât pe mine"

"Polițiștii au tăbărât pe mine. Au vrut să mă încătușeze, eu nu am fost agresiv, nu am făcut nimic din ce face un cetățean care devine agresiv. M-au pus la pământ, mi-au pus piciorul pe cap, am fost încătușat și dus la poliție, unde ni s-a dat o amendă. Mi-au pus capul pe asfalt și am fost lovit. Am fost amendat că nu aveam mască în spațiu public", a spus bărbatul.

Reamintim că un scandal monstru a avut loc în fața unui supermarket din Ferentari, acolo unde un bărbat a fost încătușat după ce a refuzat să îi fie luată temperatura. La fața locului au intervenit mai mulți polițiști, care l-au încătușat pe bărbat, în ciuda strigătelor clienților aflați în fața magazinului. Scenele au ajuns pe internet, însă din filmare nu se înțelege de ce agenții au recurs la încătușarea bărbatului.

Bărbatul a fost transportat la secția de poliție 24 din Ferentari în urma incidentului.

Reprezentanții Poliției Capitale au declarat că s-a intervenit gradual și au intervenit după ce doi bărbați și o femeie au refuzat măsurarea temperaturii și au devenit violenți. De asemenea, aceștia au refuzat și legitimarea.

Citeşte şi Scene INCREDIBILE în faţa unui magazin din Ferentari. Ce a păţit un bătrân care a refuzat termoscanarea VIDEO