Primele imagini cu Zina Dumitrescu după ce starea ei de sănătate s-a agravat. A slabit mult şi e de nerecunoscut

Ajunsa la varsta de 82 de ani, "mama modei din Romania", asa cum este cunoscuta, a slabit foarte mult, mananca din ce in ce mai putin si este transfigurata, scrie kanald.ro.

Recent Zina Dumitrescu a avut prima aparitie televizata dupa ce starea de sanatate i s-a inrautatit. In cadrul unui interviu ea a recunoscut ca a ajuns sa manance fortat.



"Cel mai mult imi plac cartofii prajiti. Mananc o farfurie plina! Dimineata sunt sendvisuri cu ceai, seara depinde ce vrei... (...). N-am pofta de mancare, nu stiu. O sa mananc fortat, pana la urma. Nu intotdeauna pofta de mancare e legata de pofta de viata", a spus Zina Dumitrescu.

Ce probleme de sanatate are Zina Dumitrescu

Ion Cassian, proprietarul azilului in care traieste Zina Dumitrescu, a confirmat problemele cu care se confrunta.

"In ultima perioada, a slabit destul de mult, in jur de 10 kilograme. La ora actuala, dansa mananca cam jumatate sau sunt zile in care mananca si mai putin decat o jumatate din meniul nostru, zilnic!

"Pofta de mancare a dansei, precum si dorinta ei de a manca nu mai este la fel de mare cum era acum doua-trei luni. În continuare, noi suntem alaturi de dansa si vrem sa facem sa fie bine, dar nu vrea. E o perioada mai grea pentru dansa si refuza", a declarat Ion Cassian.