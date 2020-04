Primii muncitori români au ajuns în Germania. Sunt aşteptate încă 80.000 de persoane

Acești români reprezintă speranța pentru mulți agricultori în Brandenburg. Primii români ajunși în Germnia au aterizat în condiții strice în Schönefeld. Aceștia vor culege sparanghel din recoltele germanilor.

În total au aterizat azi în Schönefeld trei avioane cu 530 de muncitori. În următoarele zile sunt așteptați și alții. Fermierii au organizat zborurile singuri sau cu ajutorul asociațiilor de agricultori. Până la finalul lunii mai ar trebui să sosească 80.000 de muncitori. Fermierii germani s-au ocupat singuri de acte, costurile de tansport și verificările medicale.



”Ne bucurăm că ne sprijină și că în aceste vemuri și-au părăsit țările de origine ca să ne ajute” , au declarat fermierii germani.

Avioanele care urmau să ducă români la muncă în Germania, oprite la sol

Scandal pe aeroportul din Cluj-Napoca! Şase avioane au fost oprite la sol și niciun muncitor român nu mai pleacă în Germania. Totodată, toate mașinile care se îndreaptă spre aeroport sunt oprite de polițiști în trafic.

Toate cursele aeriene charter, programate să decoleze astăzi de pe Aeroportul din Cluj-Napoca spre Germania au fost oprite la sol pentru că nu există autorizație de zbor din partea Ministerului Transporturilor, anunţă România TV. Cursele vor fi efectuate în momentul în care va exista autorizație.

"Şase zboruri programate spre Germania sunt suspendate. Ministerul Transporturilor lucrează să aprobe niște norme pentru transportul aerian și pentru transportatorii care aduc pasageri. Azi o să fie aprobate și după o să se reia zborurile", a declarat directorul Aeroportului din Cluj Napoca, David Ciceo, la România TV.

Sute de români care urmau să plece la muncă în Germania sunt blocați pe aeroport și așteaptă decizia Ministerului Transportului.

"A fost o lipsă de comunicare, dinspre aeroport către autorități. Din momentul în care am fost informați am început să luăm măsuri. Astăzi am știut despre aceste curse și am acționat. Aseară erau trei curse programate, iar în dimineața asta au apărut încă trei" , a declarat prefectul județului Cluj.

"În acest moment persoanele se află în așteptare. Cursele trebuie autorizate de Ministerul Transporturilor, prin urmare cei care se află în aeroport rămân aici", a adăugat acesta.