Primii zece beneficiari de subvenţii din agricultură au încasat anul trecut aproximativ 30 milioane euro

În anul 2017, Agricost a încasat subvenţii în valoarea de 11,34 milioane de euro. Compania activează în sectorul agricol, având în concesiune de la statul român circa 56.000 de hectare de teren agricol în Insula Mare a Brăilei. Agricost are ca activitate principală cultivarea şi comercializarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase şi alte culturi nepermanente.



Anul trecut, SC Agricost a fost preluată de compania Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite, Consiliul Concurenţei autorizând tranzacţia în iulie 2018. Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi comercializării cu amănuntul a florilor şi plantelor naturale, a materialului săditor pentru plante şi pomi, a îngrăşămintelor naturale şi a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole etc.



Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), în anul 2018 compania din judeţul Brăila a avut o cifră de afaceri netă de 375,39 milioane de lei, în creştere cu 4,5% faţă de anul precedent, înregistrând un profit net de 80,2 milioane de lei.



Topul subvenţiilor este completat de SC Intercereal SA din Ialomiţa, cu 4,7 milioane de euro, SC Maria Trading SRL din judeţul Călăraşi - 2,32 milioane de euro, SC Zimbrul SA din Ialomiţa - 2,26 milioane de euro, SC Cervina SA din Dolj - 2,01 milioane de lei, SC JD Agro Cocora din Ialomiţa - 1,95 milioane de euro, SC A&S International SA din Ialomiţa - 1,92 milioane de euro, SC Oltyre SA din Dolj - 1,83 milioane euro, SC Agrozootehnica Pietroiu SA din Călăraşi - 1,77 milioane de euro şi Agrinatura SRL din Teleroman - 1,67 milioane de euro.



Confrom APIA, suma totală autorizată la plată în perioada 16 octombrie 2018 - 6 mai 2019 se ridică la 2,588 miliarde euro, din care Campania 2018 reprezintă plăţi de circa 2,473 miliarde euro realizate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cofinanţarea de la Bugetul Naţional, iar la măsuri de piaţă, comerţ exterior, promovare produse agricole şi ajutoare de stat în sumă de 114,85 milioane euro.