Primul jucător din naţionala de tineret care dă lovitura. Va semna cu AS Roma

George Pușcaș, Ianis Hagi, Alex Cicâldău sau Florinel Coman au fost urmăriți cu atenție în duelurile cu Croația, Anglia, Franța sau Germania, iar acum au început să vina ofertele.

Primul jucător care va semna este, se pare, Ionuț Nedelcearu, de la FC UFA din Rusia. Calciomercato anunța că AS Romă s-a înțeles cu rușii în privință transferului sau, iar Nedelcearu ar trebui să-l înlocuiască pe grecul Manolas, care pleacă la Napoli în această vară.

"AS Roma s-a inteles cu UFA, mai ramane să discute acum cu jucatorul, implicat până acum în meciurile Romaniei la EURO U21", scrie Calciomercato. Ionut Nedelcearu a fost titular in toate partidele nationalei de tineret la EURO. El a jucat cu o masca pe figura, dupa ce s-a accidentat in partida nationalei seniori cu Malta.

Nedelcearu a fost vandut de Dinamo la UFA cu 600.000 euro, însă Ionuţ Negoiţă a pastrat şi 15% dintr-un transfer viitor. Cota fundasului este 2,5 milioane de euro. In Rusia, Nedelcearu castiga 20.000 de euro pe luna.