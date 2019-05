Principele Nicolae a anunţat rezultatele testului ADN. Şi-a recunoscut copilul din afara căsătoriei

Principele Nicolae, pe numele real Nicolae Medforth-Mills, a avut în 2015 o relație cu Nicoleta Cîrjan, o brașoveancă stabilită la București pe care o cunoscuse în timpul turului intitulat „Caravana cărților pe bicicletă", menit să strângă fonduri pentru a promova cititul în medii defavorizate. Idila dintre cei doi a durat aproximativ trei luni. În iulie, Nicoleta Cîrjan a aflat că este însărcinată și a hotărât să păstreze copilul.

Acum, la trei ani de la nașterea lui Iris Anna, Principele Nicolae a făcut testul de paternitate și a anunțat rezultatele.

"În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viața acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect", a scris Principele Nicolae pe contul său de Facebook.

Principele Nicolae s-a căsătorit cu Alina Binder pe 29 septembrie 2018.