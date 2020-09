Prinţul oceanului! Un copil de patru ani înfruntă valurile Atlanticului cu o placă de surf VIDEO

Curajul nu are limita de vârsta. Joao Vitor, un copil brazilian de numai 4 ani, înfrunta valurile Atlanticului singur cu o placa de surf, spre marea uimire a tuturor celor care-l întâlnesc pe plajele de la sud de Sao Paolo.

"Soțul meu o împingea mereu pe fiica noastră, Maria, in valuri, in timp ce îl ținea pe Joao in poala, astfel ca intr-o zi și el a cerut sa prindă un val, ca sora lui. Atunci, soțul meu l-a împins și pe Joao in valuri și a văzut ca acesta se descurca și se ridica in picioare pe placa", a povestit Camilla (39 ani), mama băiatului, pentru Daily Mail.

Performanțele sale pe apa, i-au adus lui Joao un imens succes și online, el având deja 32.000 de urmăritori pe Instagram, iar un clip cu el in valuri, devenit viral, are peste o jumătate de milion de vizualizări.