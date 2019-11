PRO TV LIVE VIDEO SPANIA - ROMANIA ONLINE STREAMING Euro 2020. Se trage cortina, amical de lux pentru tricolori. Miza este locul 3

PRO TV LIVE VIDEO SPANIA - ROMANIA ONLINE STREAMING Euro 2020. Romania joaca cu Spania ultimul meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.

Romania merge in Spania fara sa mai aiba vreo sansa de calificare directa la EURO 2020. Nationala lui Contra a pierdut 0-2 cu Suedia si a ratat oportunitatea de a merge la European din postura de ocupanta a locului 2 in grupa.

Romania mai poate ajunge la EURO dupa Nations League, competitie in care selectionata tarii noastre a obtinut prezenta.

Echipa probabila a Romaniei: Tatarusanu - Tosca, Burca, Rus, Benzar - Baluta, Cicaldau - Coman, Stanciu, Hagi - Puscas

Echipa probabila a Spaniei: Kepa – Jesus Navas, Albiol, Ramos, Bernat – Ruiz, Busquets, Saul – Oyarzabal, Morata, Alca cer

Clasamentul grupei F inainte de Spania – Romania

1. Spania – 23 de puncte

2. Suedia – 18 puncte

3. Romania – 14 puncte

4. Norvegia – 14 puncte

5. Insulele Feroe – 3 puncte

6. Malta – 3 puncte

Partida contra României este prima pe care naţionala iberică o joacă pe noua arenă din Madrid. Spania va fi sigur in prima urna a tragerii la sorti de la Bucuresti, de pe 30 noiembrie, doar in conditia in care invinge Romania, astfel risca sa fie depasita. Ibericii şi-au adus aminte înainte de acest duel că naţionala Spaniei nu a mai învins România pe teren propriu de 33 de ani! Ultima dată când Spania câştiga în faţa tricolorilor într-un meci disputat pe tărâm iberic se întâmpla pe 12 noiembrie 1986, pe Estadio Benito Villamarin.

"Meciul din această seară va aduce o premieră pentru tricolori! Aceştia vor testa la meciul cu Spania mingea oficială a EURO 2020, Uniforia.

Fiind numită după unitatea şi euforia pe care o competiţie de top la nivelul echipelor naţionale poate să le genereze, mingea Uniforia este astfel concepută, încât să celebreze incluziunea pe care turneul final de anul viitor o va inspira de-a lungul şi de-a latul continentului.

Pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a UEFA EURO, turneul final din vara anului viitor se va disputa în 12 ţări europene, noul format al competiţiei reprezentând o sursă de inspiraţie pentru mingea oficială de joc.

Design-ul Uniforia cuprinde noţiunea podurilor ce se întrepătrund, dispariţia graniţelor dintre ţări şi diversitatea care va însoţi turneul final, totul prin intermediul unei combinaţii unice între artă şi fotbal. Aceste elemente au reprezentat punctul de plecare al procesului de realizare a design-ului, care a demarat în 2018" , se arată pe site-ul oficial al FRF.

Spania - România poate fi ultimul meci pe banca echipei naţionale pentru selecţionerul Cosmin Contra, care după partida contra Suediei (0-2) a anunţat că îi expiră contractul cu Federaţia, iar decizia în privinţa continuităţii sale va fi anunţată după partida de pe Wanda Metropolitano.

Cosmin Contra recunoaste ca echipa nationala nu a avut un parcurs prea bun in aceste preliminarii avand in vedere ca Romania nu a castigat niciun meci cu niciuna dintre contracandidatele la calificare. Totusi, Contra spune ca nu totul este negru la nationala.

Contra a precizat ca nu a discutat deocamdata cu Burleanu despre viitorul sau la echipa nationala si nu stie pentru moment daca va continua pe banca nationalei.

"Nu vorbim de ramanerea mea la echipa nationala. Vorbim de un meci important , ultimul meci inaintea meciurilor din Nations League. Au trecut greu, pentru toata lumea au fost doua zile foarte grele. Cand esti la pamant si toata lumea te calca in picioare, daca ai caracter, te ridici si lupti in continuare. Mesajul meu pentru baieti a fost sa invatam din acest meci cu Suedia si sa jucam in Nations League. Ma astept la o reactie din partea jucatorilor chiar daca au fost foarte afectati dupa acest esec. L-am rugat frumos pe domnul Burleanu sa ma lase sa pregatesc acest meci cu Spania in liniste. Dupa aceea, ne vom intalni spre sfarsitul saptamanii viitoare pentru a stabili ce trebuie facut. Nu mi s-a propus nimic in legatura cu barajul. Nici eu nu am luat nicio decizie deocamdata. Daca am invatat ceva in cei 10 ani de antrenorat e ca deciziile la cald sa fie lasate deoparte. Daca voi simti ca nu are rost sa mai raman, nu voi mai ramane la echipa nationala. Sunt indreptatit sa raman pana la meciurile de baraj din Nations League, dar sunt un tip corect, am analizat bine ce s-a intamplat la echipa nationala. Realitatea e cruda: nu am reusit nicio victorie cu echipele care s-au luptat la calificare in aceste preliminarii. Acum, in momentul asta daca ma intrebi, sunt asa si asa...nu stiu daca sa mai continui sau nu", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

Spania - România online streaming: scurt istoric

Primul meci dintre cele două echipe reprezentative a avut loc pe 1 noiembrie 1962, atunci când Spania a câştigat cu scorul de 6-0 în faţa României. Doar 24 de zile mai târziu, România avea să învingă Spania cu scorul de 3-1. Au rumat două remize, ambele în 1975, pentru ca doi ani mai târziu, la Cupa Mondială, România să câştige cu scorul de 1-0.

”Tricolorii” au câştigat 5 meciuri contra Spaniei şi au pierdut 6, în timp ce alte şase s-au terminat la egalitate. În noiembrie 2016, România cu Victor Piţurcă antrenor câştiga în Spania, pe Estadio Ramon de la Carranza din Cadiz, scor 1-0. Ciprian Marica semna atunci singura reuşită a meciului, în faţa unui adversar care îi avea în teren pe Casillas, David Silva, Sergio Ramos, Cesc Fabregas, Xabi Alonso, David Villa sau Fernando Morientes. În naţionala noastră existau fotbalişti ca Raţ, Chivu, Daniel Niculae, Marica sau Claudiu Niculescu. Marica marca singurul gol al meciului în minutul 59.

Spania - România ONLINE STREAMING PROTV: spaniolii anunţă schimbări importante în echipa de start

Jurnalistul Fernando Burgos de la Onda Cero anunţă că selecţionerul Robert Moreno ar putea face până la 9 schimbări în 11-le de start al ibericilor. Spania pregăteşte meciul contra României cu încredere maximă şi cu liniştea unei partide fără miză. Robert Moreno va titulariza însă alţi jucători pentru meciul contra României spre deosebire de ceea ce publicul spaniol a văzut la Cadiz, contra maltezilor.

Jurnalistul Fernando Burgos de la Onda Cero a anunţat în cursul zilei de duminică intenţiile selecţionerului spaniol. Acesta ar urma să efectueze chiar şi 9 modificări în 11-le de start faţă de partida contra Maltei (7-0).

În aceste condiţii, în primul 11 al echipei naţionale antrenate de Robert Moreno ar putea apărea nume ”grele” precum Kepa, Daniel Carvajal, Sergio Busquets, Saul sau chiar Paco Alcacer.

Spania - România live video PRO TV: vreme capricioasă la Madrid

”Tricolorii” au avut în duminică dimineaţă program de relaxare şi au mers la un mall din Madrid, unde au încercat să profite de oferte. Budescu a avut cea mai mare poftă de cumpărături şi a ieşit cu trei sacoşe din mall. Vremea în schimb nu e tocmai prietenoasă, mai ales în această perioadă a anului.

Organizatorii au informat FRF că se aşteaptă la peste 30.000 de spectatori, dintre care aproximativ 12.000 români, pe Stadionul Wanda Metropolitano, la meciul România - Spania. Capacitatea maximă a arenei echipei Atletico Madrid este de aproape 68.500 de locuri. Federaţiei române i-au fost alocate 3.000 de bilete, dar numărul mare de fani ai tricolorilor se explică prin prisma comunităţii importante de români din Spania şi a faptului că federaţia iberică a pus la vânzare bilete în toate zonele, la dispoziţia suporterilor oaspeţilor.

”Chiar dacă e un meci fără miză pentru calificare (n.r. - cu Spania), îl vom trata cu maximă seriozitate şi cu gândul la victorie, indiferent de numele adversarului. Orice meci pentru echipa naţională este important şi are încărcătura lui", a declarat George Puşcaş, înainte de duelul contra Spaniei.

Meciul Spania - România va avea luni, de la ora 21.45, în ultima etapă a Grupei F a preliminariilor Euro-2020.

Din grupa României, au obţinut calificarea Spania şi Suedia. Tricolorii au ratat accederea la turneul final la care organizează meciuri după ce au fost învinşi, vineri, pe teren propriu, de Suedia, scor 2-0.

România are ca ultimă şansă de calificare câştigarea play-off-ului din Liga Naţiunilor, din martie 2020.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în etapa a IX-a, penultima, a Grupei F a preliminariilor Euro-2020. "Tricolorii" au ratat calificarea din preliminarii, dar mai au o şansă din Liga Naţiunilor, în martie 2020, de a participa la turneul final, la care şi România organizează meciuri. Din Grupa F se califică Spania şi Suedia.

Au marcat: Berg '18, Quaison '34.

Echipa României a avut puţine şanse de a marca şi a înregistrat cea mai slabă evoluţie din aceste preliminarii, chiar din mandatul selecţionerului Cosmin Contra, fiind dominată autoritar de Suedia, care a ratat şi alte ocazii de a înscrie. Angajat din septembrie 2017, Contra mai are contract cu FRF până la finalul acestui an.

În acest meci a debutat Vasile Mogoş (Cremonese), 27 de ani, care a fost depăşit uşor de Frosberg, care a centrat la primul gol.

În minutul 19, meciul a fost oprit pentru scurt timp de arbitru după ce fanii români au aruncat petarde pe teren.

În minutul 81, Orsato a oprit din nou partida din cauza unor scandări rasiste în tribune.

0-1, min. 18: Frosberg a centrat de pe partea stângă, iar Berg, nemarcat, a înscris cu capul din şapte metri;

0-2, min. 34: Quaison a marcat cu un şut de la zece metri, după o combinaţie rapidă a oaspeţilor.





Spania, galop de sănătate, 7-0 cu Malta înainte de meciul cu Romania.

La pauză, Spania conduce Malta cu acelaşi scor, 2-0. Norvegia s-a impus cu 4-0 în faţa celor de la Insulele Feroe

Min. 35 - GOOOL SUEDIA: 0-2, QUAISON! Debandadă în apărarea tricolorilor. Quaison, venit singur de la jumătatea terenului a profitat de bulevardul Nedelcearu - Rus și a marcat simplu pe lângă un Tătărușanu deznădăjduit.

ROMANIA - SUEDIA 0-1: min. 19, GOL Suedia, 0-1! Berg înscrie cu o lovitură de cap din 6 metri după o centrare a lui Forsberg. Mogoș și Deac nu au putut să blocheze poza, iar Rus a pierdut duelul aerian.





Echipele de start:

Romania: Tatarusanu - Mogos, Rus, Nedelcearu, Bancu - Deac, Stanciu, Baluta, Mitrita - Puscas, Keseru

Suedia: Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson - Larrson, Ekdal, Forsberg, Olsson - Berg, Quaison





România va întâlni Suedia vineri, pe Arena Naţională, de la ora 21:45, iar Spania în18 noiembrie, pe arena Wanda Metropolitano (Madrid), ora 21:45.

Ambele partide vor fi transmise în direct de PRO TV şi Radio România Actualităţi.

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Spania 8 6 2 0 19-5 20 Suedia 8 4 3 1 18-9 15 România 8 4 2 2 17-8 14 Norvegia 8 2 5 1 13-10 11 Feroe 8 1 0 7 4-23 3 Malta 8 1 0 7 2-18 3



România a primit o nouă şansă la calificare joi seara, când Cehia a învins Kosovo cu 2-1 şi s-a calificat la EURO 2020, astfel că tricolorii se pot califica şi prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor, în primăvară, dacă vor rata calificarea directă din preliminariile continentale.



Selecţionerul echipei României, Cosmin Contra, a arătat că este conştient de valoarea echipei Suediei, sfertfinalistă la Cupa Mondială de anul trecut: ''Suedia este o echipă puternică din toate punctele de vedere, care are un bloc de jucători de bază de aproape şase ani de zile, este o echipă foarte sudată în toate compartimentele. Este o echipă tip care se revede în ultimii patru-cinci ani, au jucători cu mare experienţă, care ne pot pune în dificultate, dar ce e mai important este calitatea Suediei, care este o echipă solidă din toate punctele de vedere''.



''Noi trebuie să câştigăm, nu aveam această posibilitatea de a face egal, pentru că am ieşi din cărţile calificării, trebuie neapărat să câştigăm. Vor fi faze de joc în care vom ataca şi altele în care datorită forţei ofensive a Suediei să jucăm şi în apărare, trebuie să jucăm foarte bine şi în apărare. Vom încerca să dăm gol şi goluri, acesta este singurul mesaj pe care îl voi transmite jucătorilor'', a mai spus Contra.



''Cred că ar trebui să începem foarte tare, cu un presing avansat şi să nu-i lăsăm să joace. Dacă renunţi la câţiva metri de teren şi te retragi, iar ei încep să joace şi îşi câştigă încrederea, va fi dificil după'', a spus, la rândul său, mijlocaşul Nicolae Stanciu.



Selecţionerul suedez, Janne Andersson, a subliniat că nu există favorită în meciul de vineri, iar soarta echipei sale depinde doar de jocul făcut de jucătorii săi: "Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meci şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipă care a fost favorită. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la EURO 2020, este un stadion frumos".



Partida se va disputa cu casa închisă, toate cele 50.000 de bilete fiind vândute, după cum a anunţat FRF.



În meciurile directe dintre cele două echipe, România are 3 victorii, Suedia 5, iar 3 partide s-au terminat la egalitate. Ultimul succes al tricolorilor în faţa Suediei datează din martie 2018, când România câştiga un meci amical disputat la Craiova cu 1-0, prin golul lui Dorin Rotariu.



Meciul va fi arbitrat de italianul Daniele Orsato, arbitri asistenţi vor fi Lorenzo Manganelli şi Fabiano Preti, iar al patrulea oficial a fost delegat Michael Fabbri. Delegat UEFA va fi cehul Rudolf Repka, iar observator UEFA pentru arbitri a fost nominalizat slovacul Marian Ruzbarsky.

Selecţionerul echipei României, Cosmin Contra, aşteaptă ultimele două meciuri ale preliminariilor cu bagajele făcute, pentru că ar putea pleca de la națională. Este conştient de valoarea echipei Suediei, sfertfinalistă la Cupa Mondială de anul trecut.

„Vor fi faze de joc în care vom ataca şi altele în care datorită forţei ofensive a Suediei să jucăm şi în apărare, trebuie să jucăm foarte bine şi în apărare. Vom încerca să dăm gol şi goluri, acesta este singurul mesaj pe care îl voi transmite jucătorilor'', a declarat Cosmin Contra.

Selecţionerul suedez, Janne Andersson, a subliniat că nu există favorită în meciul de vineri, iar soarta echipei sale depinde doar de jocul făcut de jucătorii săi: „Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meci şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipă care a fost favorită. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la EURO 2020, este un stadion frumos”.

Restrictii de trafic in zona Arenei Nationale pentru meciul Romania-Suedia - de la ce ora se opreste circulatia

Foto: Arhiva Ziare.com Brigada Rutiera Bucuresti anunta ca vineri traficul rutier va fi restrictionat in zona Arenei Nationale, avand in vedere desfasurarea mediului de fotbal Romania-Suedia. Astfel, se va restrictiona traficul rutier, incepand cu ora 17.00, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, astfel: - pe Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- pe Bd. Pierre de Coubertin, intre Str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena sau intre Sos. Pantelimon si rondul de la intrarea in stadion, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- banda I de circulatie de pe Str. Vatra Luminoasa, intre Str. Tony Bulandra si Bd. Pierre de Coubertin; - pe Str. Sg. Vasile Serbanica, intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C);

- pe Str. Tony Bulandra, intre Str. Vatra Luminoasa si rond Str. Maior Coravu;

- pe Bd. Basarabia intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, pentru afluirea/ defluirea pietonala, daca situatia o va impune; Politistii recomanda soferilor: - sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic; - sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de arena sportiva;

- sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate; - sa respecte semnalele politistilor rutieri care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere;

- sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de suporteri si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic. Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi. Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a precizat, vineri dimineata, ca incepand cu ora 18.30, se va permite accesul in complexul sportiv doar pentru posesorii de bilete, invitatii si parking-uri auto, in zona "Arena Fanilor". Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 19.30 doar pe baza de

bilete si invitatii. Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a evenimentului, jandarmii fac urmatoarele #recomandari:

- pentru a evita aglomeratia in jurul punctelor de intrare in stadion, Jandarmeria recomanda suporterilor sa vina din timp, incepand cu ora deschiderii portilor de acces;

- nu cumparati bilete de la persoane neautorizate, pentru a nu incuraja aceasta activitate de specula; - manifestati rabdare, respectati recomandarile jandarmilor si evitati implicarea in conflicte de orice natura;

- in cazul in care sunteti martorii savarsirii unor fapte de natura antisociala, solicitati sprijinul echipajelor de jandarmi. Jandarmii precizeaza ca spectatorii nu au voie sa introduca in stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva.

Selecţionerul Cosmin Contra contează pe 24 de jucători:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon) Florin Niţă (Sparta Praga), Silviu Lung jr (Kayserispor);

Fundaşi: Vasile Mogoş (Cremonese), Romario Benzar (Lecce), Adrian Rus (MOL Fehervar), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Iulian Cristea (FCSB), Andrei Burcă (CFR Cluj) Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Alin Toşca (Gazişehir Gaziantep);

Mijlocaşi: Ciprian Deac (CFR Cluj), Ianis Hagi (Genk), Răzvan Marin (Ajax Amsterdam), Tudor Băluţă (Brighton), Dan Nistor (Dinamo), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Alexandru Mitriţă (New York City FC), Florinel Coman (FCSB), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Constantin Budescu (Astra Giurgiu);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ Razgrad), George Puşcaş (Reading), Denis Alibec (Astra Giurgiu).



Janne Andersson a convocat 25 de jucători pentru partidele cu România şi Feroe:

Portari: Karl-Johan Johnsson (FC Copenhaga/Danemarca), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City/Ţara Galilor), Robin Olsen (AS Roma/Italia);

Fundaşi: Pierre Bengtsson (FC Copenhaga/Danemarca), Marcus Danielson (Djurgarden), Riccardo Gagliolo (Parma/Italia), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Glasgow Rangers/Scoţia), Pontus Jansson (Brentford/Anglia), Mikael Lustig (Gent/Belgia), Victor Nilsson Lindelof (Manchester United/Anglia);

Mijlocaşi: Sebastian Andersson (Union Berlin/Germania), Albin Ekdal (Sampdoria/Italia), Emil Forsberg (RB Leipzig/Germania), Dejan Kulusevski (Parma/Italia), Sebastian Larsson (AIK Stockholm), Kristoffer Olsson (FC Krasnodar/Rusia), Ken Sema (Udinese/Italia), Mattias Svanberg (Bologna/Italia), Gustav Svensson (Seattle Sounders/SUA), Muamer Tankovic (Hammarby);

Atacanţi: Marcus Berg (FC Krasnodar/Rusia), John Guidetti (Alaves/Spania), Alexander Isak (Real Sociedad/Spania), Robin Quaison (Mainz/Germania).



Spania ocupă primul loc în grupă, cu 20 puncte (virtual calificată), urmată de Suedia, 15 puncte, România, 14 puncte, Norvegia, 11 puncte, Feroe, 3 puncte, Malta, 3 puncte.



Luni, în ultimele meciuri din grupă, naţionala României va întâlni reprezentativa Spaniei (ora 21:45), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, iar Suedia va juca acasă cu Feroe.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală la EURO 2020. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



Circulaţia trenurilor de metrou va fi prelungită vineri cu o oră, ca urmare a desfăşurării partidei dintre selecţionatele României şi Suediei, a anunţat Metrorex. Astfel, ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de succedare al trenurilor va fi de aproximativ 10-12 minute.



Traficul rutier va fi restricţionat, vineri, în zona Arenei Naţionale din Bucureşti, unde, începând cu ora 21:45, se va desfăşura meciul România - Suedia. Potrivit DGPMB, pentru buna desfăşurare a evenimentului, va fi restricţionat traficul rutier începând cu ora 17:00, progresiv, în funcţie de afluenţa publicului, şi, dacă situaţia o va impune, pe: str. Maior Coravu, între şos. Mihai Bravu şi intrarea în stadion, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson; bd. Pierre de Coubertin, între str. Vatra Luminoasă şi rondul de la intrarea în stadion sau între şos. Pantelimon şi rondul de la intrarea în stadion, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson; banda I de circulaţie de pe str. Vatra Luminoasă, între str. Tony Bulandra şi bd. Pierre de Coubertin; str. Sg. Vasile Şerbănică, între bd. Basarabia şi intrarea în stadion (parcarea C); str. Tony Bulandra, între str. Vatra Luminoasă şi rond str. Maior Coravu; bd. Basarabia, între Piaţa Muncii şi bd. Chişinău, pentru afluirea/ defluirea pietonală, dacă situaţia o va impune.



În dispozitivul de ordine publică se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete. Aceştia vor fi sprijiniţi de patru reprezentanţi din partea Poliţiei Suedeze, specializaţi în gestionarea competiţiilor sportive cu grad ridicat de risc, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea principalelor mesaje ale autorităţilor române. Jandarmii bucureşteni se vor afla şi în Centrul Vechi, unde vor împărţi flyere suporterilor suedezi cu recomandări referitoare la meciul de fotbal România - Suedia.



Începând cu ora 18:30 se va permite accesul în complexul sportiv doar pentru posesorii de bilete, invitaţii şi parking-uri auto, în zona "Arena Fanilor". Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 19:30 doar pe bază de bilete şi invitaţii, iar pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în stadion, Jandarmeria recomandă suporterilor să vină din timp, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.

După meciul Cehia - Kosovo, scor 2-1, "tricolorii" au aproape asigurat şi locul de play-off

În urma rezultatelor de joi seară, din preliminariile CE2020, s-a confirmat o nouă posibilitate de calificare pentru naţionala României prin intermediul play-off-ului Ligii Naţiunilor, în cazul în care nu reuşeşte direct din grupa F.

"Meciul care ne interesa cel mai mult, Cehia – Kosovo, s-a încheiat favorabil pentru noi cu victoria gazdelor, 2-1, dar nu fără emoţii. Kosovo a condus până spre final. Cehia merge la EURO şi aproape că îi asigură României locul în play-off, în cazul în care nu se califică direct. Mai este nevoie doar ca Slovenia, la 5 puncte de locul 2, să nu obţină calificarea, pentru a fi 100% siguri de această alternativă în drumul spre EURO", informează frf.ro.

Meciul România – Suedia, din preliminariile Euro-2020, se va disputa vineri pe Arena Naţională, cu începere de la ora 21:45.

În tur, la Stockholm, suedezii s-au impus cu scorul de 2-1. Golul tricolorilor a fost reuşit atunci de Claudiu Keşeru.

Înaintea duelului direct, Suedia e pe poziţia secundă în grupă, cu 15 puncte acumulate, în timp ce tricolorii sunt pe 3, cu 14 puncte.