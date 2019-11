România şi-a aflat adversarele de la EURO 2020, dacă se va califica la BARAJ. Este grupa morţii!

Țara Galilor este ultima calificată din preliminarii pentru Euro 2020. Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Germania, Olanda, Elveția, Danemarca, Croația, Spania, Suedia, Polonia, Austria, Franța, Turcia, Belgia, Rusia, Italia și Finlanda completează 20 de locuri din cele 24 rezervate turneului final, ultimele patru urmând a fi decise la barajul din martie 2020.

România, OFICIAL în play-off-ul Ligii Naţiunilor. Când se joacă barajele pentru calificarea la Euro 2020

UEFA a stabilit și urnele de la turneul final, astfel că România știe deja două dintre cele trei echipe pe care le-ar putea întâlni la Euro 2020. "Tricolorii" ar evolua în grupa C, alături de Olanda și Ucraina, plus una dintre Portugalia, Turcia, Austria, Suedia sau Cehia.

România și Olanda sunt gazdele grupei și ar fi automat repartizate împreună. Apoi, patru dintre capii de serie știu deja în ce grupe vor evolua, fiind tot gazde. Una dintre celelalte două grupe rămase este găzduită de Rusia, formație pe care Ucraina nu o poate întâlni din cauza conflictelor politice. Astfel, formația vecină a ajuns în grupa noastră.

Singura echipă care lipsește ar veni din urna 3, adică una dintre Portugalia, Turcia, Austria, Suedia sau Cehia.

Urnele valorice pentru Euro 2020

Urna 1: Belgia, Italia, Anglia, Germania, Spania, Ucraina

Urna 2: Franţa, Polonia, Elveţia, Croaţia, Olanda, Rusia

Urna 3: Portugalia, Turcia, Danemarca, Austria, Suedia, Cehia

Urna 4: Ţara Galilor, Finlanda, câştigătoare baraj A, câştigătoare baraj B, câştigătoare baraj C, câştigătoare baraj D.

România va juca în play-off-ul Ligii Naţiunilor, de unde vor ajunge la Euro 2020 încă patru echipe, pe lângă cele 20 calificate direct.

Divizia B și Divizia D au completate tabloul play-off-ului. În Divizia C vor fi sigur cele trei echipe care și-au câștigat grupa de Liga Națiunilor, Scoția, Norvegia și Serbia, iar procedura UEFA presupune tragere la sorți, din restul de patru echipe, Bulgaria, Israel, Ungaria și România, pentru a fi desemnată echipa care va completa barajul de Divizia C.

Variantele pentru România:

1. Dacă va fi echipa care fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci România va întâlni Scoția în semifinale. De ce obligatoriu Scoția? Fiindcă a fost echipa cu cel mai bun punctaj din toată Divizia C și în semifinale va avea parte de cea mai slabă echipă. Meciul s-ar disputa în Scoția! În cealaltă semifinală din C se vor duela Norvegia și Serbia, la Oslo.

2. Dacă nu va fi echipa care va fi trasă la sorți să completeze barajul de Divizia C, atunci România va merge să completeze tabloul play-off-ului în Divizia A. Și va întâlni Islanda, în semifinale, pentru că suntem cea mai slabă echipă de Liga Națiunilor din Divizia C, cealaltă semifinală fiind Bulgaria - Ungaria.

Meciurile se vor disputa la finalul lunii martie, iar finalele se vor disputa pe terenul uneia dintre cele două finaliste, stabilit prin tragere la sorți.