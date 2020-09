Proaspăt eliberat din puşcărie, Costel Corduneanu se apucă de scris: "Am o vârstă. Vreau să ies din lumea asta. O să scriu trei cărţi"

Interlopul a declarat că s-a săturat de problemele cu legea și din acest motiv vrea să se retragă din lumea interlopă. Eliberat condiţionat din închisoare, după şase ani petrecuţi în spatele gratiilor, interlopul are planuri mari. Acesta a decis să aştearnă pe hârtie toată experienţa lui de viaţă. Spune că are subiecte pentru trei cărţi. Are de gând să scrie o carte despre el, una despre penitenciarele din România și una despre justiție.

„Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România”, a spus Costel Corduneanu pentru sursa citată.

Costel Corduneanu a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la începutul anului 2020, într-un amplu dosar instrumentat de DIICOT timp de aproape un deceniu. Dintre cei 27 de inclulpați din dosar – toți acuzați de activități de crimă organizată – doar 3 au fost condamnați definitiv, printre ei aflându-se și Costel Corduneanu, cel mai mare dintre frații Corduneni. Acuzația care l-a înfundat pe Costel Corduneanu era de fapt o banalitate, în comparația cu acuzațiile grave care îi erau aduse de procurori, respectiv că acesta și-a spionat soția.

De menţionat, că 24 dintre cele 27 de persoane inculpate au scăpat de principalele infracţiuni pentru care fraţii Corduneanu şi aşa-zişii lor locotenenţi au fost incriminaţi, fie pentru că nu au fost probate, fie pentru că s-au prescris.

În motivarea în fapt a cererii formulate la mijlocul lunii august, Costel Corduneanu a arătat că îndeplinește toate condițiile prevăzute de art. 100 din Codul penal: a executat 2 ani 5 luni și 2 zile din totalul de 3 ani, se află în regim semideschis, a achitat integral toate obligațiile civile, "s-a îndreptat și se poate reintegra în societate".

De asemenea, Costel Corduneanu a motivat că "este cunoscut cu afecțiuni cardiace severe, fiind și operat și că are trei copii în întreținere".