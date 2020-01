Procesul în care fostul magnatul hollywoodian, Harvey Weinstein, este acuzat de agresiune sexuală, începe luni la New York

După dezvăluirile făcute de cotidianul The New York Times, în octombrie 2017, mai mult de 80 de femei, inclusiv celebrităţi precum Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie sau Léa Seydoux, l-au acuzat pe Weinstein de hărțuire și agresiune sexuală. Procesul nu are însă legătură decât cu două dintre ele, pentru că a fost dificil să se construiască un dosar în lipsa probelor materiale, doar în baza unor acuzații aduse după foarte mulți ani.

Fosta asistentă de producţie Mimi Haleyi spune că Harvey Weinstein a agresat-o sexual în apartamentul ei din New York, în iulie 2006. A doua presupusă victimă a rămas anonimă și l-a acuzat pe Weinstein de viol, care s-ar fi petrecut în martie 2013, în camera unui hotel din New York. Acuzaţia a fost modificată în august pentru a o include şi pe actriţa Annabella Sciorra, care afirmă că a fost agresată sexual de Weinstein în 1993.

O condamnare a lui Weinstein va fi o victorie majoră pentru mişcarea care combate hărţuirea sexuală şi discriminarea la Hollywood şi în afara sa. La mai mult de doi ani de la naşterea mișcării #MeToo, deși numeroşi bărbaţi importanți denunţaţi de această mişcare au căzut în dizgraţie, cei mai mulți au scăpat de urmăriri penale.

Singurul proces care se mai află pe rol este al cântăreţului R. Kelly, inculpat anul trecut pentru o serie de agresiuni sexuale asupra unor femei, unele dintre ele minore.

În septembrie 2018, actorul american Bill Cosby a fost condamnat la o pedeapsă minimă de trei ani de închisoare, dar urmărirea a fost iniţiată la sfârşitul lui 2015, înainte de valul post-Weinstein.

