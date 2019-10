Procurorul Codruţ Olaru propune trecerea Secţiei speciale pentru magistraţi sub conducerea procurorului general

"Pe 10 octombrie, am înregistrat la registratura Consiliului, în nume personal, un set de propuneri de modificare a formatului actual al SIIJ. Propuneri pe care le-am comunicat şi colegilor procurori cu ocazia întâlnirii de la Constanţa, propuneri care în esenţă, cred eu, acoperă cea mai mare parte a criticilor pe care noi, între noi, le-am avut până în acest moment. Cred că este nevoie ca SIIJ să devină totalmente o structură în cadrul Parchetului General, aflată în coordonarea, conducerea directă a procurorului general. Cred că abilitatea în selecţia procurorilor pe linia de execuţie să aparţină plenului în totalitatea sa - fără să mai facem ale permutări de 3 plus 1, 3 plus 2. Am propus desfiinţarea şi eliminarea acelui text de lege care definea procurorul ierarhic superior, cu criticile de rigoare - să ne limităm doar la posibilitatea dosarelor preluate de la DNA, DIICOT, care pot fi ulterior infirmate de procurorul şef. Şi, evident, aspecte privind retragerea articolului 2 (privind competenţa Secţiei - n.r.), retragerea căilor de atac (...)", a declarat marţi Codruţ Olaru,laCSM.



Preşedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, pentru marţi, o nouă şedinţă a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.