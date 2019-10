Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO. Avertismentul specialiştilor pentru următoarele zile! România, sub asediul vremii bizare

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net PROGNOZA METEO. Vremea va fi caldă pentru această dată. Temperatura va ajunge şi la 27 de grade Celsius în unele zone ale ţării. Din păcate, nu vom scăpa de ceaţa densă de la orele dimineţii. În următoarele zile, vremea în România se va situa la extreme. Dimineaţa, avem parte de o atmosfera mohorâtă, ceaţă densă, precum şi nebulozitate joasă stratiformă, iar orele prânzului ne aduc soarele puternic, cu temperaturi care ajung la valori asemănătoare cu cele ale verii. Specialiştii susţin că variaţiile de temperatură sunt foarte dăunătoare pentru organism. Cei mai afectaţi de trecerile bruşte de la frig la cald şi invers, sunt copiii şi vârstnicii. Persoanele care prezintă afecţiuni cardiace sunt, de asemenea, extrem de sensibile la vreme. Totodată, astmaticii şi cei cu bronşită sunt o categorie aparte care are de suferit în momentul în care se face trecerea bruscă de la cald la frig. Acesta este motivul pentru care crizele de astm şi tusea celor cu bronşita se agravează în anotimpul rece. Şi, nu în ultimul rand, trebuie reţinut că oscilaţiile de temperatură au repercusiuni negative asupra sistemului imunitar. PROGNOZA METEO VINERI Vremea va fi caldă pentru această dată, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. În zonele joase din estul și sud-estul țării, în prima parte a zilei și noaptea, local va fi ceață sau nebulozitate joasă stratiformă, izolat asociate cu burniță. În rest cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea, iar ceață se va semnala cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 26 de grade in Banat, poate si in sudul Olteniei, iar cele minime între 4 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se vor situa în jurul a 0 grade și vor mai fi condiții de brumă. BUCUREŞTI Vremea va fi caldă pentru această dată. În primele ore ale intervalului și în a doua parte a nopții, va fi ceață sau nebulozitate joasă stratiformă, dar în restul timpului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ Vremea se va menține caldă, chiar deosebit de caldă pentru această dată în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă sau ceață în primele ore ale intervalului și în a doua parte a nopții în Moldova, Dobrogea, Muntenia și doar izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade pe litoral și 27 de grade, cel mai probabil in sud-vestul tarii, iar cele minime între 5 și 15 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 1 grad. BUCUREŞTI Vremea se va menține caldă pentru această dată. Va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață în primele ore ale intervalului și în a doua parte a nopții, iar în restul intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar minima 9...11 grade. PROGNOZA METEO în intervalul 14 - 27 OCTOMBRIE 2019. Vreme caldă în prima săptămână, apoi se răceşte şi vin ploile PROGNOZA METEO DUMINICĂ Vremea va fi deosebit de caldă, îndeosebi în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În estul și în sud-estul teritoriului, la începutul intervalului și în a doua parte a nopții, va fi nebulozitate joasă sau ceață, posibil asociate cu burniță. În rest cerul va fi mai mult senin, iar ceață va apărea izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 27 de grade in Banat si in Lunca Dunarii, iar cele minime între 5 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei până în jurul valorii de 1 grad. BUCUREŞTI Vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând începutul intervalului și a doua parte a nopții, când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade. PROGNOZA METEO LUNI Vremea va fi în continuare deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă sau ceață, dmineața și noaptea, local în regiunile estice și sud-estice și cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. BUCUREŞTI Valorile de temperatură vor caracteriza în continuare o vreme deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului și noaptea când se va semnala nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade. PROGNOZA METEO DE MARŢI PÂNĂ JOI Valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice specifice perioadei, deși, din a doua zi, vor fi în scădere treptată în regiunile estice, sudice și centrale. Pe arii restrânse va ploua slab în estul și în sudul teritoriului, iar în orele dimineților și nopților se vor menține condițiile de ceață.

