PROGNOZA METEO. Ninsori la munte, burniţă şi polei în restul ţării. Meteorologii anunţă temperaturi peste cele normale la această dată

PROGNOZA METEO MARTI. Cerul va fi temporar noros, cu înnorări mai persistente în regiunile vestice și nord-vestice, unde pe arii restrânse va ploua slab, iar la munte se vor semnala precipitații mixte, precum și în zonele joase de relief din sudul și din estul țării, pe văi și în depresiuni, unde va predomina nebulozitatea joasă stratiformă și izolat va burnița. Punctiform vor fi posibile depuneri de polei. Local va fi ceață, mai ales dimineața și noaptea și cu precădere în regiunile extracarpatice. Valorile termice vor fi mai mari decât mediile climatologice specifice datei în cea mai mare parte a țării; maximele se vor încadra, în general, între 3 și 13 grade, iar cele minime între -3 și 8 grade.

LA BUCUREŞTI: Vremea va fi în general închisă și temporar, mai ales dimineața și noaptea se va semnala ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă de 1...2 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI: Vremea va fi predominant închisă. Temporar va ploua în regiunile sud-vestice și sudice, local în cele estice și doar izolat în restul teritoriului. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini în general de peste 1200 m, treptat vor predomina ninsorile. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral, în sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 8 grade. Local dimineața și izolat noaptea, în zonele joase de relief, va fi ceață.

LA BUCUREŞTI: Vremea va fi în general închisă și trecător va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de 3...4 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO JOI: Vremea se va menține în general închisă. Temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, predominant sub formă de ploaie în Banat și mai ales sub formă de ploaie și lapoviță în restul teritoriului. La munte va predomina lapovița și ninsoarea. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, îndeosebi la altitudini mari și pe suprafețe mici și la cote mult mai reduse și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 8 grade. Izolat va fi ceață.

LA BUCUREŞTI: Vremea va fi închisă și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade.

PROGNOZA METEO VINERI: Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi temporar noros și va ploua îndeosebi seara și noaptea, în jumătatea de vest a țării și pe suprafețe mici în restul teritoriului. La munte precipitațiile vor fi mixte și vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări temporare la munte (pe creste va fi tare) și local în zonele mai joase de relief, dar la cote mai reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 9 grade. Izolat va fi ceață.

LA BUCUREŞTI. Vremea se va încălzi. Cerul va fi temporar noros, iar condițiile de ploaie reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 3...5 grade.

PROGNOZA METEO. În weekend, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în prima parte a intervalului, în majoritatea regiunilor.

LA BUCUREŞTI. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată în prima parte a intervalului.