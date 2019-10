Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO lunară. Vreme anormal de caldă la final de octombrie. Din noiembrie revin ploile

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 21 octombrie - 18 noiembrie 2019. Potrivit estimărilor meteorologilor, a doua jumătate a lunii octombrie vine cu temperaturi de vara şi mult soare. Valori termice se vor situa cu mult peste cele specifice acestei perioade. Ploile îşi vor face apariţia la finalul lunii octombrie. Săptămâna 21.10.2019 – 28.10.2019

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Săptămâna 28.10.2019 – 04.11.2019

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Săptămâna 04.11.2019 – 11.11.2019

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval în toate regiunile, dar mai ales în sudul și sud-estul țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Săptămâna 11.11.2019 – 18.11.2019

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.



Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare local în regiunile extracarpatice și apropiate de cele normale ale perioadei în rest. loading...

