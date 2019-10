Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Nu renunţăm la hainele de vară, temperaturile ajung şi la 28 de grade Celsius

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Vremea anormal de caldă pentru data din calendar continuă şi în următoarele zile, cu maxime diurne de 28 de grade Celsius în anumite zone din ţară. Sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă, iar în orele amiezii se va menține mai caldă decât în mod normal, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, dar cu nebulozitate joasă stratiformă sau ceață, în primele ore ale intervalului, apoi cu o probabilitate mai mare în a doua parte a nopții, în zonele joase de relief, local din est și sud-est și izolat din centru și nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Şi la Bucureşti, sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă, iar în orele amiezii se va menține cu mult mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale zilei și a doua parte a nopții, când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade. Duminică, în ţară, vremea va fi deosebit de caldă în orele amiezii în jumătatea de vest a țării, în timp ce, în restul teritoriului valorile diurne se vor situa în continuare peste cele climatologic specifice datei. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, exceptând primele ore ale zilei și din nou cel mai probabil a doua parte a nopții, când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață, local în est și sud-est și pe spații mici în centru. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, iar cele minime între 5 și 16 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. La Bucureşti, duminică, vremea va fi în continuare predominant frumoasă, iar în orele amiezii cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului și ulterior cel mai probabil a doua parte a nopții, când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade. Luni, în ţară, vremea va fi predominant frumoasă și cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, chiar deosebit de caldă cu precădere în jumătatea de vest a țării va persista. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, cu nebulozitate joasă stratiformă sau ceață, local dimineața și pe arii în general restrânse în a doua parte a nopții, în zonele joase de relief din est și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat.Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, iar cele minime între 6 și 17 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Luni, la Bucureşti, cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, în continuare cu mult peste media climatologică specifică datei va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade. Marţi, în ţară, cerul va fi mai mult senin, exceptând zonele joase de relief din est și sud-est, unde pe arii în general restrânse dimineața și din nou noaptea va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în continuare cu mult mai ridicate decât mediile multianuale, se vor încadra între 18...19 grade în zona litoralului și până în jurul a 28 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 6 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Şi la Bucureşti, marţi, cerul va fi mai mult senin, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, cu mult mai ridicată decât în mod normal va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....9 grade. loading...

