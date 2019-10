Articol publicat in: Societate

PROGNOZA METEO S-A SCHIMBAT. Iarna vine mai devreme în ţara noastră. Când vin primele ninsori consistente

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Meteorologii au anunţat prognoza pentru urmatoarea perioada si, surpriză, iarna se apropie cu pasi repezi de ţara noastră. Foto: odoras.md Temperaturile au inceput sa scada din ce in ce mai mult noaptea ţi dimineata, moment al zilei in care temperatura nu trece de 8-10 grade Celsius, scrie kanald.ro. De asemenea, in mai multe zone din tara apar frecvent fenomene precum ceata sau burnita, care semnaleaza apropierea iernii. Citeşte şi PROGNOZA METEO. Avertismentul specialiştilor pentru următoarele zile! România, sub asediul vremii bizare Potrivit meteorologilor, iarna care urmeaza va fi mai grea fata de cea din 2018. La nivelul temperaturilor, iarna 2019 - 2020 va fi a saptea cea mai rece iarna din ultimii 30 de ani. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea sub 0 grade pe teritoriul Romaniei incepand cu a doua jumatate a lunii noiembrie. Tot atunci vor cadea primele ninsori, iar cantitatile de precipitatii vor fi insemnate. Decembrie va fi o luna blanda, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada. In ianuarie si februarie insa iarna isi va intra cu adevarat in drepturi. Temperaturile vor scadea cu mult sub limita inghetului si va ninge abundent. loading...

