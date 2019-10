PROGNOZA METEO. Vreme de vară la mijloc de octombrie, inclusiv în Bucureşti

PROGNOZA METEO MARŢI. Vremea va fi în general frumoasă, iar după-amiaza și deosebit de caldă pentru această dată, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului și noaptea, când va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață pe arii relativ extinse în zonele joase de relief din estul și sud-estul teritoriului, unde vor fi și condiții de burniță, și cu totul izolat în restul teritoriului, în special pe văi și în depresiuni. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 17 grade pe litoral și 27 de grade in izolat poate chiar usor mai mari in Crisana, Banat si in Oltenia, iar cele minime între 5 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade.

BUCUREŞTI: Vremea va fi predominant frumoasă, iar după-amiaza și deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, dar la începutul și spre sfârșitul intervalului, îndeosebi în zona preorășenească, se va semnala nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....11 grade.

PROGNOZA METEO. Meteorologii ANM anunţă SCHIMBAREA RADICALĂ a vremii. De când apar ploile şi ninsorile

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea se va menține în general frumoasă, iar după-amiaza și deosebit de caldă, în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult senin, dar dimineața și noaptea, va fi prezentă nebulozitatea joasă stratiformă sau ceața, în regiunile estice, unde pe suprafețe mici va fi asociată cu burniță, local în cele sud-estice și izolat în restul teritoriului, cu precădere pe văi și în depresiuni. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei până în jurul valorii de 1 grad.

BUCUREŞTI: Vremea se va menține predominant frumoasă și deosebit de caldă după-amiaza. Cerul va fi mai mult senin, dar dimineața și în a doua parte a nopții se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și posibil ceață. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....11 grade.

PROGNOZA METEO JOI. Vremea va fi în continuare în general frumoasă și deosebit de caldă după-amiaza, în cea mai mare parte a țării. În Moldova, Dobrogea și Muntenia cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei și noaptea se va semnala nebulozitate joasă stratiformă și local ceață, izolat asociate cu burniță. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin și doar pe suprafețe mici, în orele dimineților, va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 4 și 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei până spre 0 grade.

BUCUREŞTI: Vremea va fi în continuare în general frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar în a doua parte a nopții se va forma nebulozitate joasă stratiformă sau ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....11 grade.

PROGNOZA METEO VINERI. Valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod normal la această dată. În estul și în sud-estul teritoriului, în prima parte a zilei și din nou noaptea, va fi nebulozitate joasă stratiformă și local ceață, izolat asociate cu burniță. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult senin și doar pe suprafețe mici, în orele dimineților, se va semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei până în jurul a 1 grad.

BUCUREŞTI: Valorile termice se vor menține mai ridicate decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei și din nou spre sfarșitul intervalului va fi ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 7....10 grade.

În weekend valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice specifice perioadei, iar condițiile de ploaie vor fi reduse.