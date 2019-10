Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO. Meteorologii ANM anunţă SCHIMBAREA RADICALĂ a vremii. De când apar ploile şi ninsorile

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Vremea de vară va continua şi în acestă săptămână, când temperaturile se vor încadra între 17 şi 28 grade Celsius. Cel mai cald va fi în vestul şi sudul ţării. După 28 octombrie, meteorologii anunţă o schimbare semnificativă a vremii. Temperaturile vor scădea cu peste 10 grade şi îşi fac apariţia şi precipitaţiile. În zonele montane, la sfâşitul lunii octombrie temperaturile nocturne vor scădea sub pragul de îngheţ, favorizând apariţia ninsorile. PROGNOZA METEO PENTRU INTERVALUL 21 OCTOMBRIE – 03 NOIEMBRIE MUNTENIA Cu mici variații de la o zi la alta, intervalul 21 – 27 octombrie va fi caracterizat de temperaturi diurne cu mult mai ridicate decât cele specifice perioadei, înregistrându-se valori medii de 22...24 de grade. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, urmând astfel ca maximele să scadă, în medie, de la 20 de grade, pe 28 octombrie, spre 12...13 grade începând cu data de 30 octombrie, astfel încât pînă la sfârșitul intervalului de prognoză vor fi valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă din an.

În intervalul 21 – 28 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, urmând să se înregistreze valori cuprinse, în medie, între 9 și 11 grade. Ulterior, temperaturile minime vor scădea, astfel că în ultimele 4 zile de prognoză media lor va atinge valori de 2...3 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere începând cu data de 27 octombrie.

OLTENIA În intervalul 21 – 27 octombrie, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mord normal, variațiile de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative, astfel că maximele se vor încadra între 23 și 25 de grade, în medie. Începând din 28 octombrie, vremea se va răci, conducând la înregistrarea unor temperaturi maxime sub cele normale în ultimele 5 zile de prognoză, când vor fi cuprinse, în medie, între 12 și 14 grade.

Minimele vor avea o evoluție similară cu cea a maximelor, astfel că până în data de 28 octombrie variațiile nu vor fi notabile, urmând a se înregistra, în medie, în jur de 11 grade, apoi acestea vor scădea spre 2...3 grade, în medie, în intervalul 30 octombrie - 3 noiembrie. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în a doua săptămână de prognoză. MOLDOVA

Până pe 26 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice datei, urmând a se înregistra maxime de 21...22 de grade, în medie. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire treptată de la o zi la alta, urmând a se înregistra maxime sub cele normale, după data de 28 octombrie, acestea coborând spre 9 grade, în medie, valoare ce se va menține până la sfâșitul intervalului de prognoză.

Până în jurul datei de 27 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, în medie urmând a se înregistra valori în jurul a 9 grade. Ulterior, minimele vor coborî spre o medie de 1 grad pe 30 octombrie, ce se va menține până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în a doua săptămână de prognoză. DOBROGEA Până pe 28 octombrie regimul termic va fi caracterizat de temperaturi diurne ușor mai ridicate decât cele normale perioadei, care se vor situa în jurul a 19 grade, în medie, însă în intervalul 29 octombrie-3 noiembrie media lor va avea valori în jurul a 11 grade, sub cele normale pentru această perioadă a anului.

În ceea ce privește evoluția minimelor, variația acestora va fi nesemnificativă până pe 28 octombrie, menținându-se, în medie, la 10...11 grade, dar apoi, pe parcursul intervalului 29 octombrie-3 noiembrie, acestea vor fi în scădere și se vor încadra între 4 și 7 grade, în medie.

Probabilitatea de apariție a ploilor va crește treptat, în cea de-a doua săptămână de prognoză.

BANAT Cu ușoare variații de la o zi la alta, intervalul 21 – 26 octombrie va fi caracterizat de temperaturi diurne cu mult mai ridicate decât cele specifice perioadei, înregistrându-se valori medii în jurul a 26 de grade. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, urmând astfel ca maximele să scadă, în medie, de la 23 de grade, pe 27 octombrie, spre 11 grade în intervalul 31 octombrie - 3 noiembrie, când vor fi valori mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă din an.

În intervalul 21 – 27 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, urmând să se înregistreze valori cuprinse, în medie, între 10 și 12 grade. Ulterior, temperaturile minime vor scădea treptat, astfel că în ultimele 3 zile de prognoză media lor va atinge valori de 3 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere începând cu data de 27 octombrie.

CRIŞANA În prima săptămână de prognoză, variațiile de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative urmând a se înregistra în medie, temperaturi cu mult peste cele normale datei, acestea încadrându-se între 24 și 26 de grade. Începând cu data de 27 octombrie, vremea se va răci, astfel că spre finalul intervalului de prognoză (intervalul 31 octombrie – 3

noiembrie) se vor înregistra, în medie, maxime mai scăzute decât cele normale pentru această perioada din an, în jurul a 10 grade.

Regimul termic nocturn va avea un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel că până în jurul datei de 27 octombrie variațiile vor fi mici de la o noapte la alta, urmând a se înregistra în medie în jur de 10 grade, pentru ca apoi acestea să scadă în a doua parte a celei de-a doua săptămâni de prognoză (intervalul 31 octombrie – 3 noiembrie) spre 2 grade, în medie.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere începând cu data de 27 octombrie.

TRANSILVANIA Până pe 25 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice datei, urmând a se înregistra maxime de 23...24 de grade, în medie. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire treptată de la o zi la alta, urmând a se înregistra maxime sub cele normale, după data de 29 octombrie, acestea coborând spre 9 grade, în medie, la sfâșitul intervalului de prognoză.

Până în jurul datei de 26 octombrie, variațiile temperaturilor minime vor fi nesemnificative, în medie urmând a se înregistra valori în jurul a 7 grade. Ulterior, minimele vor coborî spre o medie de 0 grade pe 30 octombrie, valoare ce se va menține până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere în a doua săptămână de prognoză. MARAMUREŞ În prima săptămână, cu ușoare variații de la o zi la alta, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod normal, urmând a se înregistra temperaturi maxime cuprinse între 23 și 25 de grade, în medie. Din 27 octombrie, o răcire treptată a vremii va determina înregistrarea până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză a unor temperaturi maxime sub cele normale pentru perioada din an, până spre medii în jurul a 9 grade în intervalul 31 octombrie - 3 noiembrie.

Până pe 28 octombrie vor fi variații în general nesemnificative de la o noapte la alta, temperaturile minime urmând a se încadra, în medie, între 7 și 9 grade, Apoi acestea vor scădea spre 0 grade, în medie, pe parcursul intervalului 31 octombrie – 3 noiembrie.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi în creștere începând cu data de 27 octombrie. LA MUNTE În perioada 21 – 26 octombrie, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod normal, deși de la o zi la alta vor exista mici variații, maximele urmând astfel a se încadra între 17 și 19 grade, în medie. Ulterior, răcirea vremii va determina înregistrarea unor maxime sub cele normale, acestea situându-se între 2 și 4 grade, în medie, în ultimele 5 zile de prognoză.

Până în jurul datei de 27 octombrie nu vor fi variații notabile în ceea ce privește parcursul minimelor, urmând astfel a se înregistra valori de 7....9 grade, în medie, apoi acestea vor scădea astfel încât spre sfârșitul intervalului media lor va coborî sub pragul de îngheț. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor, predominant sub formă de ploaie și lapoviță va fi

