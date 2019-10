Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO. Vremea se va răci din nou. Cum va fi în weekend

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net PROGNOZA METEO. Valorile termice vor marca o scădere în perioada următoare. PROGNOZA METEO JOI ÎN ŢARĂ Vremea se va răci în regiunile intracarpatice unde vor fi înnorări, mai persistente pe parcursul zilei cand local va ploua. În restul teritoriului valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că se vor situa peste cele caracteristice perioadei; cerul va fi variabil, dar spre seară și noaptea nebulozitatea se va accentua treptat și se vor semnala ploi ce vor avea și caracter de aversă, trecător însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări la munte, cu precădere în zona înaltă, iar trecător și pe suprafețe mici și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 15 și 26 de grade, iar cele minime între 4 și 16 grade. Dimineața, pe arii restrânse, va fi ceață. LA BUCUREŞTI Valorile termice vor continua să crească ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea când se vor semnala averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în partea a doua a intervalului. Temperatura maximă va fi în jur de 24 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade. PROGNOZA METEO pentru perioada 7 - 20 octombrie. ANM: Frig în toată ţara, apoi temperaturile urcă până la 24 de grade Celsius PROGNOZA METEO VINERI ÎN ŢARĂ Valorile termice vor marca o scădere în regiunile sudice și estice, astfel încât se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei, în timp ce în restul teritoriului vor fi ușor mai mici. Cerul va fi variabil, cu înnorări ziua și pe arii restrânse ploi slabe, cu precădere în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, îndeosebi pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei și ușor mai ridicate pe litoral. Dimineața izolat va fi ceață. LA BUCUREŞTI Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, astfel încât se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei. Cerul va avea unele înnorări la începutul zilei, dar treptat va deveni variabil spre senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 21 de grade, iar cea minimă de 8...9 grade, ușor mai scăzută la periferie. PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ ÎN ŢARĂ Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor, astfel că, în cea mai mare parte a țării, valorile termice vor fi apropiate și local chiar peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade, iar cele minime între 3 și 15 grade, local mai scăzute în Transilvania, spre -5 grade în depresiunile din estul regiunii unde se va produce brumă. În special în a doua parte a nopții, în zonele joase pe arii restrânse va fi ceață. LA BUCUREŞTI Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 7...10 grade. În a doua parte a nopții, mai ales în zona preorășenească, vor fi condiții de ceață. PROGNOZA METEO DUMINICĂ ÎN ŢARĂ Valorile termice vor continua să crească, astfel că vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă a anului în aproape toată țara; temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar cele minime între -2...0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13...15 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Dimineața și noaptea, în zonele joase, în special în est și în sud-est, local va fi ceață. LA BUCUREŞTI Vremea va deveni mult mai caldă decât ar fi normal la această dată, cu o maximă a temperaturii aerului de 25...26 de grade și o minimă de 8...10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dimineața și noaptea, mai ales în zona preorășenească, vor fi condiții de ceață. PROGNOZA METEO TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII de LUNI până JOI ÎN ŢARĂ Vremea va fi predominant frumoasă și se va menține mai caldă decât în mod normal pentru mijlocul lunii octombrie. LA BUCUREŞTI Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit la mijlocul lunii octombrie. Nu vor fi condiții de ploaie. loading...

