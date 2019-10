Articol publicat in: Vremea

Prognoza meteo. Trei zile de vreme frumoasă şi caldă, după care urmează doar vreme frumoasă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Prognoza meteo. Meteorologii anunță zile calde și frumoase în toată țara, până spre jumătatea săptămânii viitoare, când temperaturile vor mai scădea. Ne vom bucura însă de vreme bună toată săptămâna. Foto: RomaniaTV.net DUMINICA ÎN ȚARĂ

Vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 27 de grade in sudul Olteniei si al Munteniei, iar minimele între -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va produce brumă, și 15 grade în Dealurile de Vest și în nordul litoralului. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei în regiunile sudice și sud-estice. Dimineața, dar mai ales noaptea, cu precădere în est și in sud-est, pe arii restrânse se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar minima de 9...10 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 6 grade. Cerul va fi senin ziua și variabil noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. LUNI ÎN ȚARĂ

Vremea se va menține predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, izolat cu ceață la începutul intervalului, iar noaptea local cu ceață sau nori joși stratiformi, în regiunile sud-estice și estice și pe suprafețe mai mici în restul teritoriului, în special în centru și în sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade pe litoral și 28 de grade in sud-vestul tarii, iar minimele între 4 și 16 grade, mai coborâte, spre -2 grade, în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă. Vântul va sufla slab și moderat. BUCUREŞTI

Vremea se va menține frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 7 grade. Cerul va fi variabil, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. MARTI ÎN ȚARĂ

Vremea va fi în continuare predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, cu ceață sau nori stratiformi, la începutul intervalului pe suprafețe mici, iar noaptea local în Moldova, Dobrogea, Muntenia, pe văi și în depresiuni și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, cu cele mai mari valori in sudul Olteniei, iar minimele între 5 și 16 grade, mai scăzute, până în jurul a -2 gade, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va produce brumă. BUCUREŞTI

Vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a nopții probabilitatea pentru ceață sau nori joși stratiformi va fi ridicată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 7...10 grade. MIERCURI ÎN ȚARĂ

În Moldova, Dobrogea și Muntenia valorile termice vor fi în scădere și se vor apropia de cele normale pentru această dată, iar cerul va fi variabil, local cu nori joși stratiformi sau ceață dimineața, dar mai ales noaptea când izolat vor fi condiții de burniță. În restul teritoriului vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, cu cer mai mult senin și ceață pe arii restrânse, în special în Oltenia și în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 16 grade, mai coborâte, spre -2 grade, în estul Transilvaniei, unde se va produce brumă. BUCUREŞTI

Valorile termice diurne vor scădea și se vor apropia de cele normale la această dată. Cerul va fi variabil, cu nori joși stratiformi sau ceață dimineața, dar mai ales noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. JOI - SAMBATA Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Trecător și pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe. loading...

