Promisiunile lui Clotilde Armand pentru o pensionară: "Vrem să fie aici exact cum este în Nisa şi fata dumneavoastră să se întoarcă"

Clotidle Armand, candidată la Primăria Sectorului 1, i-a promis unei pensionare că va transforma Bucureştiul în Nisa, iar fiica sa îşi va dori să se întoarcă acasă. De asemenea, aceasta i-a mărturisit acesteia că este cetăţean român, la fel şi copii ei.

"Noi vrem să fie aici exact cum este la Nisa şi fata dumneavoastră să vină. În 20 de ani o să vrea să vină sau mai repede. Sunt acum româncă şi copiii sunt români. Am venit aici şi ma bucur că sunt în România. Sunt primar, candidez pentru a transforma Bucureştiul într-o capitală europeană" , i-a povestit Clotilde Armand unei pensionare.

Candidata USR-PLUS la primăria sectorului 1 din Bucureşti are o avere impresinantă, împreună cu soţul ei, Sergiu Moroianu, conform declaraţiei de avere a acesteia. Armand şi soţul au 12 terenuri în România, două case de locuit (242 de metri pătraţi şi 300 de metri pătraţi) şi două apartamente în Bucureşti, precum şi două autotorisme.

Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei şi aproape 250.000 de euro în conturi, plus depozite bancare în valoare de peste 180.000 de euro şi are aproape 100.000 de euro în fonduri de pensii private. De asemenea, deţine titluri de stat la BCR în valoare de 75.000 de euro.