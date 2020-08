Proteste ample la Berlin, împotriva restricţiilor. Mii de oameni sfidează distanţarea socială şi nu poartă măşti VIDEO

Manifestanţii, dintre care doar puţini purtau măşti, au început să se adune pe bulevardul central Unter den Linden şi pe străzile din jur, părând să nu acorde prea mare atenţie respectării regulilor de distanţare.

Protestatarii arborau pancarte cu mesaje împotriva restricţiilor anticoronavirus şi chemând la "libertate" şi "rezistenţă" şi intonau sloganuri ca "Pandemia de coronavirus este cea mai mare teorie conspiraţionistă".

Principala defilare de protest, desfăşurată sub motto-ul "Sfârşitul pandemiei: Ziua libertăţii" şi organizată de iniţiativa "Gândirea laterală 711", urma să treacă prin parcul central Tiergarten, în apropiere de clădirea Reichstagului, între orele 3.30 - 10.00 PM (13.30-22.00 GMT).

O altă manifestaţie era prevăzută să aibă loc la Poarta Brandenburg.

Responsabilul cu afacerile interne din oraşul-stat Berlin Andreas Geisel a declarat pe postul de radio RBB că pentru mitingul din capitală au fost mobilizaţi oameni din toată ţara şi că au făcut apel la participarea la protest şi o serie de organizaţii neonaziste.

Potrivit lui Geisel, circa 22.000 de manifestanţi sunt aşteptaţi la diverse evenimente în cursul weekendului, prilejul cu care au fost mobilizaţi şi circa 1500 de poliţişti.

