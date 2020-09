Proteste de amploare anti-COVID în mai multe ţări. Manifestanţii nu au respectat măsurile de protecţie

Aproximativ 10.000 de persoane au ieşit să protesteze pe străzile din Munchen, în sud-vestul Germaniei, dublu faţă de cât anticipau organizatorii.

Şi alte oraşe din Germania s-au umplut de protestatari furioşi. În Hanovra s-au strâns cel puţin 1.000 de persoane şi cam la fel şi în oraşul Wiesbaden.

Autorităţile au întrerupt protestul de la Munchen după mai puţin de o oră fiindcă manifestanţii nu respectau măsurile de protecţie. Nu păstrau distanţa şi nici nu aveau măşti.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că înţelege faptul că unii nu pot accepta prea uşor aceste restricţii. „Fiecare este liber să critice deschis decizia guvernului în cadrul unor manifestaţii paşnice. Este un mare atu al statului nostru constituţional: un stat care nu suprimă libertatea de opinie, dezbaterea publică, participarea şi chiar o garantează, iată pentru ce mulţi oameni în lume ne invidiază”.

Centrul Varşoviei, capitala Poloniei, a devenit şi el locul în care sute de persoane s-au adunat pentru a protesta în faţa sediului parlamentului polonez. Organizatorul a fost o asociaţie carre se opune obligativităţii vaccinării.

Manifestanţii s-au arătat foarte nemulţumiţi şi informaţiile oferite în ultima perioadă de televiziunea publică, TVP, acuzând-o că a minţit cu privire la pandemia de coronavirus.

Circa 2.000 de oameni au ieşit şi în centrul din Dublin pentru a protesta faţă de purtarea măştilor de protecţie. Câteva străzi au fost blocate.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a spus că nicio persoană nu a fost arestată şi nu au fost incidente majore.

There are at least 3,000 coronavirus deniers marching through Dublin city centre. Slogans range from “take off your mask” and “it is only a common cold” to “wake up people”. #Covid19Ireland pic.twitter.com/w54eE4J7RN