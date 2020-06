Proteste SUA: Valul de furie anti-rasism continuă la 8 zile de la moartea lui Floyd. Pentagonul a trimis 1.600 de soldaţi pe străzi

Marșuri și manifestații au avut loc și în Los Angeles, Philadelphia, Atlanta și Seattle. În Washington, protestele au avut loc în apropierea parcului unde demonstranții au fost înlăturați luni de poliție pentru ca Trump să poată merge de la Casa Albă la o biserică istorică.

Deși până acum manifestațiile au fost în general liniștite în timpul zilei, la căderea nopții grupuri de protestatari au recurs la revolte violente, vandalism, incendieri și devalizări de magazine.

Multimea agresivă a scandat marţi în faţa Capitoliului "tăcerea este violență" și "fără justiție nu va fi pace" în fața forțelor de ordine, chiar înainte de ora de la care a fost impusă interdicția de circulație. Protestatarii au rămas însă în zonă în ciuda interdicției și a amenințărilor lui Trump că va folosi Garda Națională și chiar armata pentru încălcarea legii.

