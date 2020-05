Proteste violente în faţa sediului CNN din Atlanta. Soţia poliţistului agresor a divorţat, iar acesta a fost inculpat pentru omor

UPDATE. A fost înregistrat primul deces. Un tânăr de 19 ani, care participa la o demonstrație în Detroit, a fost ucis după ce persoane necunoscute au deschis focul dintr-o mașină. Suspecții s-au făcut nevăzuți.

UPDATE. Polițistul care i-a ținut piciorul pe gât lui George Floyd în timp ce îl aresta, deși bărbatul afro-american se plângea că nu are aer, a fost inculpat pentru omor. Derek Chauvin a fost deja reținut și, dacă va fi găsit vinovat, riscă zeci de ani de închisoare.

În plus, soția lui a anunțat presa că a intentat divorț și se solidarizează cu familia bărbatului ucis.

Sute de persoane s-au adunat în mai multe oraşe din ţară, ca şi în faţa Casei Albe de la Washington, dar şi la New York, Dallas, Houston, oraşul natal al victimei, sau în Las Vegas, Des Moines, Memphis şi Portland. În Atlanta, vehicule ale patrulei de poliţişti au fost incendiate.

Starea de asediu este în vigoare de vineri la Minneapolis. Manifestanţii au fost îndepărtaţi cu gaze lacrimogene.

Familia lui George Floyd, 46 de ani, cu care preşedintele Donald Trump a anunţat că a vorbit, a salutat arestarea poliţistului drept un prim pas către "calea spre justiţie", dar a spus că este "tardivă" şi insuficientă.

The last moments of @CNNValencia's live shot from the entrance of the CNN Center in Atlanta before he moved to another location. pic.twitter.com/B7ZlYyt6xz