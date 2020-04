Proteste violente în Paris, după ce poliţiştii ar fi abuzat minorităţile în timpul măsurilor de carantină VIDEO

Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de ordine în cartierul parizian Villeneuve-la-Garenne, după ce un tânăr de 30 de ani a fost rănit într-un accident în care a fost implicată o maşină neinscripţionată a Poliţiei.

Potrivit Daily Mail, Preşedintele Emmanuel Macron a prelungi măsurile de distanţare socială în Franţa până pe 11 mai. Autorităţile sanitare franceze au raportat cel mai mic număr de decese din ultimele trei săptămâni, de când epidemia de coronavirus face ravagii. Luni au fost anunţate 395 de desece, ajungându-se la un număr total de 19.718 de cazuri mortale de coronavirus.

În filmările distribuite pe reţelele de socializare, protestatarii au aprins artificii şi au incendiat coşuri de gunoi în timpul ciocnirilor cu forţele de ordine.

Clipurile cu protestele violente au fost publicate pe Twitter de jurnalistul francez cu origini algeriene Taha Bouhafs, care susţine că a fost agresat, la rândul său, de poliţişti pe care-i acuză de rasism.

Riots In Northern Paris raged Into The Night After youths Took To The Streets Protesting Draconian lockdown Restrictions & Alleged 'Heavy-Handed' Treatment Of Minorities By Police pic.twitter.com/CPv2SYTMop