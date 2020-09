PSD a pierdut şi votul politic. Codrin Ştefănescu: "Primarii noştri au fost cumpăraţi la bucată, dar Ciolacu i-a demoralizat pe toţi"

Fostul secretar general îl acuză pe actualul președinte al PSD de un fenomen periculos care se simte în PSD - și a cauzat pierderi la actualele alegeri.

"E adevārat! Ne-au trādat primari, prieteni sau aliați! Rând pe rând au îngroșat armata de strânsurā a lui Orbán. Cā au fost șantajați, amenințati sau pur și simplu cumpărați la bucata, chiar nu mai contează! Ne-au lăsat baltā in mijlocul luptei cu un adversar extrem de toxic pentru țarā. Au imbrācat tricourile galbene și au uitat de PSD și de membrii săi, care i-au sprijinit in trecut. Pa și la revedere! Dar nimeni și nimic nu a reușit sa-i demoralizeze atât de grav pe votanții noștri, cum a reușit sa o facă Ciolacu și mică sa gașcā de prieteni ai Sistemului! Pentru cā tot ceea ce nu suportā, admite, acceptā membrii de partid, susținătorii sau votanții noștri tradiționali, se aflā azi in conducerea PSD! Iar multi dintre ei au lipsit de la vot din acest motiv", a răbufnit

Votul politic pentru șefia Consiliilor Județene arată un procent de aproape 34% pentru PNL (inclusiv voturile obținute în alianțe cu USR-PLUS) și de 31,2% pentru PSD, care de asemenea a avut 11 alianțe. Alianța USR PLUS a obținut la locale, separat de voturile obținute în alianțe cu PNL, aproape 9%.

Cum s-au împărțit voturile la șefia CJ (vot politic)

PNL - 2.334.039 (29,78%)

TOTAL: PNL cu tot cu alianțe (au avut 5 aliante) - 2.662.954 (33,98%)

PSD - 1.815.082 (23,16%)

TOTAL: PSD cu tot cu alianțe (au avut 11 aliante) - 2.445.352 (31.2%)

Alianța USR PLUS: 696.478 (8.89%)

PMP: 473.637 (6,04%)

UDMR: 381.558 (4,87%)

Pro România: 366.861 (4,68%)

ALDE: 228.240 (2.91%)

Votul pentru Consiliul General al Municipiului București (vot politic)

Doar 4 partide au intrat în Consiliul General al Municipiului București. Restul partidelor nu au făcut pragul electoral necesar.

PSD: 210.195 (32.39%)

Alianța USR-PLUS: 174.901 (26,95%)

PNL: 125.351 (19,31%)

PMP: 50.703 (7,81%).