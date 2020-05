PSD acuză Guvernul PNL că nu a prezentat niciun plan concret pentru relansarea economiei. "România a pierdut 400.000 de joburi"

Reprezentanţii PSD au lansat un atac virulent la adresa Puterii, susţinând că "răul produs de guvernarea PNL în economie se numără în sute de mii de joburi dispărute, dar Iohannis, Orban și Cîțu pierd timpul în ședințe inutile".

"România a pierdut 400.000 de joburi de la declanșarea crizei COVID-19. Guvernul liberal s-a întrecut în promisiuni despre repornirea economiei, dar nu a prezentat nici până acum un plan #concret și #coerent pentru a ajuta firmele românești.

În aprilie dispăreau 7.000 de locuri de muncă pe zi. În mai dispar 10.000 de locuri de muncă pe zi.

Haosul produs de liberali cu vidul legislativ de după starea de urgență și țeapa IMM INVEST au făcut ravagii în economie. Oamenii de afaceri nu mai au încredere în Orban și Cîțu. Ei știu că nu pot supraviețui crizei fiindcă statul nu le oferă niciun sprijin, doar vorbe!", se arată într-un mesaj publicat de PSD pe Facebook.

PSD: "Economia românească se scufundă"

De asemenea, reprezentanţii PSD afirmă că "în criza COVID-19 suntem conduși de o guvernare incompetentă interesată doar de bani și putere, nu și de problemele oamenilor #GuvernulVID."

"Au crezut că pot guverna România prin restricții, amenzi și haos.

Sute de mii de amenzi date în timpul stării de urgență au fost declarate ilegale. Justiția riscă să fie blocată de valul de români care le contestă.

Au anunțat starea de urgență, dar n-au avut și legislația pregătită, fiindcă au uitat să o trimită la timp Parlamentului. În Zilele Prostiei PNL, țara a fost lăsată la voia întâmplării, în #vid legislativ.

Au impus obligații precum purtarea măștii și termoscanarea la intrarea în magazine, fără a avea însă legea publicată în Monitorul Oficial.

Au folosit criza COVID-19 ca să acumuleze puterea totală și nimic pentru păstrarea nivelului de trai al românilor și supraviețuirea firmelor românești.

Așa arată România condusă de #GuvernulVID!", susţine PSD.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a precizat că "liberalii au găsit un stat bine așezat din punct de vedere economic și cu un deficit de sub 3% din PIB" şi avertizează că "datoria publică a României a crescut într-un trimestru de criză cât într-un an obişnuit".

"România vine după mai mulți ani de creștere economică. La preluarea guvernării, liberalii au găsit un stat bine așezat din punct de vedere economic și cu un deficit de sub 3% din PIB. Schimbarea guvernului și criza medicală au afectat enorm economia românească, dar principalul factor al dezastrului ce va urma este lipsa măsurilor economice luate acum.

Au trecut aproape trei luni de la izbucnirea pandemiei, economia a fost aproape închisă, iar măsurile de relansare se lasă așteptate. IMM Invest, proiectul fanion al guvernului Orban, este un pic prea puțin și prea târziu. La două luni de la lansare se aprobaseră doar 12 credite, între timp s-au mai deblocat, dar sumele injectate în economie sunt mici, departe de suma necesară.

Previziunile economiștilor:

Datoria publică a României a crescut într-un trimestru de criză cât într-un an obişnuit: plus 28 mld. lei faţă de T4/2019. În ritmul de îndatorare curent, datoria statului va trece cu uşurinţă de 45% din PIB la final de an.

Prognoza economiștilor anunță o criză economică de proporții. Un deficit de 9% din PIB, o datorie publică de 42-45% din PIB, contracție economică între 4,5 și 6,5%, ratingul de țară este negativ, șomajul crește alarmant și se anunță de 9,4%, iar cursul euro/leu crește zilnic.

Guvernul anunță investiții, dar peste două săptămâni.

Planul de investiții pentru relansarea economiei României este în lucru, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că-l va prezenta peste două săptămâni. Acesta conține lucrări de infrastructură foarte mari, două autostrăzi, trei spitale și un aeroport.

Mai exact, liberalii au în vedere începerea construcției autostrăzii Sibiu – Pitești, a autostrăzii Comarnic – Brașov, extinderea Aeroportului Otopeni, construcția Spitalelor Regionale și construirea Sistemului Național de Irigații.

Planul de investiții propus de Cîțu pare ireal dacă privim cifrele de mai sus. Tot acest proiect pe care Guvernul PNL îl va aduce în atenția publicului este doar un vehicul electoral pentru alegerile ce vor urma.

România se îndreaptă cu viteză spre zid, iar Florin Cîțu încearcă să ne convingă să privim în partea cealaltă", a precizat Lucian Romaşcanu.