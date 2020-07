PSD acuză PNL că "secretizează hoţia Unifarm". Budăi: Comisia parlamentară de anchetă va trimite, în scris, întrebări premierului Orban

"Vom solicita Guvernului să ne prezinte clar componenţa Grupului pentru Comunicare Strategică şi cine răspunde pentru eventualitatea unor situaţii de comunicare eronată către public şi mass-media. Am observat ieri (luni - n.r.) o încercare hilară din partea directorului Unifarm, să spună că nu poate răspunde acestor solicitări, invocând secretul comercial. Iată că această situaţia nu va mai putea fi invocată în relaţia cu comisia parlamentară. E o încercare proastă din partea lui Orban şi PNL, am putea spune că PNL secretizează hoţia la Unifarm. Am observat ieri (luni - n.r.) în Parlament că domnul Orban nu a dorit să comunice dacă are sau nu legături cu acea doamna care a propus şpaga către Unifarm. De această dată, comisia le va adresa domnului Orban în scris şi va fi obligat să răspundă la intrebări, dacă a intervenit să rezilieze contractul cu acele măşti proaste, dacă a avut cunoştinţă despre ce se întâmplă la Unifarm", a afirmat Marius Budăi.

Social-democratul a adăugat că cei din comisie au decis să ceară Guuvernului, prin corespondenţă, paşii făcuţi în asigurarea stocurilor de măşti de protecţie.

„Vom solicita Guvernului, prin corespondenţă, să ne spună de la acea informare NATO până în prezent care au fost paşii dumnealor de asigurare a stocurile şi de sprijin al autorităţilor publice locale. În final vreau să fac un apel către societatea civilă pentru acele persoane care îşi doresc să comunice cu comisia, mă refer la cetăţenii intraţi în ţară, careantinaţi, chiar dacă era asimptomaci sau în izolare", a completat Budăi.

Fostul ministru al Muncii a mai spus că parlamentarii din comisia de anchetă sunt interesaţi de felul în care a fost gestionată pandemia în Suceava.

„Ne interesează şi cazul din Suceava. Vom invita la dezbatere, fie online, fie în Parlament, medici implicaţi acolo în acel război cu pandemia şi vom vrea şi noi să auzim şi să prezentăm diploma de doctor a domnului preşedinte Flutur de la Suceava", a conchis Marius Budăi.

Camera Deputaţilor a avut, în plenul de luni, dezbateri politice, la care a participat şi Ludovic Orban, la solicitarea grupului parlamentar al PSD, cu tema „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice".

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni în Camera Deputaţilor, că în loc ca politicienii să se concentreze pe adevăratele priorităţi, PSD încearcă sa facă legături între el, ca premier, şi activitatea unei societăţi a statului. Premierul a precizat că nu a luat niciodată niciun capăt de aţă care nu i s-a cuvenit şi că orice încercare de a arunca cu noroi în direcţia sa, prin ventilator, e sortită eşecului.

DNA a anunţat că directorul general al Unifarm, Eugen Adrian Ionel, este cercetat pentru mai multe infracţiuni, între care luare de mită şi abuz în serviciu, după ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firmă, pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva coronavirusului. O tranşă de un milion de măşti nu a fost conformă, creând un prejudiciu de 2,3 milioane de lei pentru Unifarm.