PSD, mesaj pentru Klaus Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți

"Creșterea investițiilor reprezintă principala țintă a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile în educație (2 miliarde lei), investițiile în aparatura medicală (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) și investițiile în dezvoltarea locală (2,5 miliarde prin PNDL, pentru școli, grădinițe, drumuri locale, canalizări și alimentări cu apă etc.). Sunt de asemenea asigurați toți banii pentru pensii și salarii, inclusiv pentru majorările prevăzute în acest an conform programului de guvernare. Cresc substanțial și sumele alocate primăriilor și consiliilor județene, iar 99,9% dintre aleșii locali apreciază noul buget. Tot în acest an, România va depăși pragul de 1.000 miliarde lei la Produsul Intern Brut”, se arată într-o postare a PSD, pe contul de Facebook al partidului.



Social-democrații repetă concluzia șefului lor de partid, Liviu Dragnea, și anume „cifrele arată bine”, după care vin și cu un mesaj pentru Klaus Iohannis: „În final, un mesaj special pentru președintele Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți! Vă mulțumim!”.



Proiectul de buget pe 2019 este construit pe un produs intern brut de 1.022.500 milioane lei, o ţintă de creştere economică de 5,5%, o rată a inflaţiei de 2,8% şi un deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB.



Deficitul ESA este prognozat la 2,57% din PIB, conform proiectului de buget pe 2019 făcut public joi.



Prin vocea preşedintelui Ludovic Orban, PNL a criticat, vineri, proiectul de buget prezentat public, arătând că cifrele „sunt puse din burtă”, rata inflaţiei propusă de 2,8% e „science fiction”, iar cursul leu – euro estimat la 4,67 lei este „o minciună gogonată”.